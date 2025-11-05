Förrådsarbetare på timanställning
Verksamhetsområde ledningskontoret
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Materialteamet har i uppdrag att i nära samarbete med lasarettets verksamheter bidra till att vården för våra patienter har goda förutsättningar. Materialteamet består av 5 medarbetare. Materialteamet är en central resurs för hela Lasarettet och de flesta beställningar sker via materialteamet som beställer och levererar förbrukningsmaterial och textilier. Arbetet är förlagt dagtid vardagar, arbete obekväm arbetstid kan förekomma vid längre helger för att distributionen ska upprätthållas.
Ditt uppdrag
I ditt ansvar avlastar du vårdpersonal från det som inte är direkt patientrelaterat, men som har stor betydelse för den dagliga driften. I dina arbetsuppgifter ingår att ta emot emballage, packa upp allt förbrukningsmaterial och textilier, sedan distribuera och fylla på materialet och textilierna på de olika avdelningarna samt i förråden. Dessa arbetsuppgifter sker dagligen. Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Du har gymnasieutbildning och gärna undersköterskeutbildning. Det är meriterande om du arbetat i vårdmiljö eller annan miljö med krav på kunskap om hygienrutiner. Du ska ha grundläggande datakunskaper.
Din kompetens
Vi söker dig som är:
• Flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
• Stabil och lugn i pressade situationer med förmåga att fokusera på rätt saker
• Strukturerad och kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt.
• Serviceinriktad, är tillmötesgående och anstränger dig att leverera lösningar.
• Har god samarbetsförmåga och är bra på att lyssna och kommunicera.
• Har god kondition då jobbet är fysiskt krävande.
Vi erbjuder
Vi söker timvikarie som har möjlighet att arbeta på timme vid behov under året. Vi ser gärna att du även har möjlighet att arbeta längre period under sommaren 2026 vecka 23 - 32. Du kommer få en omfattande introduktion under ca 3 veckor. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Administrativ chef Elinora Johansson, 0171-41 80 22
Teamledare Camilla Sikström, 0171-41 81 81
Facklig kontaktperson nås via växeln, 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
