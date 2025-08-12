Förrådsadministratör till Saab i järfälla
2025-08-12
Är du strukturerad, serviceinriktad och har erfarenhet av lagerhantering i en teknisk miljö? Just nu söker vi en förrådsadministratör till Saab i Järfälla. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa en effektiv materialhantering och stötta produktionen med hög kvalitet och noggrannhet.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som förrådsadministratör ansvarar du för materialhantering inom elektronikproduktion - från utplock och inläggning av komponenter till inventering, felsökning och akututplock. Du arbetar nära flera interna avdelningar och är en viktig länk mellan förrådet och produktionen.
Tjänsten är på heltid med omgående start eller enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Plocka och lägga in material enligt plocklistor och direktiv
• Inventera och följa upp materialstatus
• Hantera akuta materialutplock och felsökning vid felaktiga komponentuttag
• Initiera kontakter med andra avdelningar vid problem
• Delta i analyser, bedömningar och åtgärder för att förbättra processer
• Driva effektiviserings- och förbättringsarbete inom förrådsområdet
• Följa upp och bidra till uppsatta mål och KPI:er
• Representera förrådsfunktionen i interna forum och möten
Vem är du?Kravprofil för detta jobb
• Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot elektronik
• Erfarenhet av lagerhantering i ERP-system inom elektronikproduktion
• God datorvana
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i engelska
Meriterande
• Erfarenhet från arbete med 5S och andra strukturerade förbättringsmetoder
• Förmåga att identifiera och driva förbättringsarbete
• Erfarenhet från liknande roll inom elektronik- eller tillverkningsindustri
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Detta är ett heltidsjobb.
Uniflex AB
