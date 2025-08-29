Förrådsadministratör till Anstalten Tidaholm
2025-08-29
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Tidaholms verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/tidaholm/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Som förrådsadministratör utgör du en viktig stödfunktion för den övriga anstalten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter vid ankomst, permission och flytt samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter då de avslutar sin vistelse hos oss. Du har även hand om tvättbyten, beställning av förbrukningsvaror, kontorsmaterial och kläder med mera. Viss klientkontakt förekommer.Kvalifikationer
Som förrådsadministratör är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift, är noggrann och att du har förmågan att själv planera, strukturera och prioritera i ditt arbete. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer samt uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du arbetar bra med andra människor, är tydlig och relaterar till andra på ett smidigt sätt. I din roll bidrar du till helheten och tar ansvar för att komma med lösningar och utvecklar verksamheten tillsammans med oss. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• God datorvana
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet från lager/förrådsarbete, företrädesvis från Kriminalvården
• Kunskaper i och erfarenhet av att hantera fakturor och beställningar, gärna i Kriminalvårdens ekonomisystem Proceedo och KVR
• Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete vid häkte eller anstalt inom Kriminalvården
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
