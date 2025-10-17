Förlagsassistent till Bokförlaget Stolpe
2025-10-17
Är du vår nästa förlagsassistent som vill kliva in och ta dig an ett heltidsuppdrag till och med 12 december? Vi söker dig som trivs i en dynamisk och bred roll där du fungerar som navet i det dagliga arbetet!
OM TJÄNSTEN
Till Bokförlaget Stolpe söker vi nu en förlagsassistent på heltid fram till 12 demcember. Detta är en bred, koordinerande och administrativ roll där du kommer att stötta flera delar av organisationen under deras mest intensiva period. Du arbetar nära det interna teamet och ansvarar för löpande kontorsadministration, kommunikation och praktiskt stöd i samband med bokutskick och materialarbete.
Det är viktigt att du trivs med att ha många kontaktytor och gillar ett högt tempo. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ha ett öga för detaljer och kunna prioritera.
Du erbjuds
En varierande roll i en kreativ miljö med möjlighet att utvecklas inom förlagsbranschen.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
• Hantera gemensamma förlagsadresser
• Organisera och skicka ut böcker till återförsäljare, bibliotek, media och samarbetspartners
• Uppdatera kontaktlistor, adressregister och interna dokument
• Koordinera och lämna material till olika kommunikationsinsatser
• Hantera enklare kontorslogistik och bokningar
• Prestigelöst arbete som att assistera vid lyft av kartonger och andra praktiska uppgifter kan förekomma
VI SÖKER DIG SOM
• Är strukturerad, självgående och kommunikativ
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har god digital vana och är inte rädd för att lära dig nya system
• Du motiveras av att ta ansvar och ha en samordnande roll
• Trivs med att arbeta med varierade uppgifter
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av contentproduktion (copy, bild, utskick)
• Har erfarenhet av arbete inom service
• Har tidigare erfarenhet av en liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Du trivs att jobba tillsammans med andra
• Tar gärna eget ansvar
• God kommunikationsförmåga
• Det är viktigt att du ska kunna hantera stressiga perioder och deadlines
Övrig information:
• Start: Omgående
• Uppdragets omfattning: Heltid tom 12 december.
• Placering: Stureplan, Stockholm.
• Arbetstider: Kontorstider, kl.8-17.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
