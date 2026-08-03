Förhandlare
Västerås kommun / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-08-03
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Nu rekryterar vi två nya kollegor till stadens centrala HR-funktion. Vi söker både en erfaren förhandlare med specialistkompetens inom arbetsrätt och dig som vill utvecklas mot en framtida specialistroll. Tillsammans bidrar ni till att utveckla Västerås stad som arbetsgivare och ge kvalificerat stöd i arbetsgivarfrågor som bidrar till hela organisationen. Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att ge stadens förvaltningar ett kvalificerat och enhetligt stöd i arbetsgivarfrågor. Det innebär att du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära för att skapa rättssäkra och hållbara arbetssätt.
Rollen som förhandlare är ett självständigt specialistuppdrag där du bland annat driver samverkans- och tvisteförhandlingar, ansvarar för och utvecklar stadens löneöversynsprocess och lönebildning samt ger kvalificerat stöd och rådgivning i nära samarbete med HR i stadens förvaltningar. Du tolkar lagar och kollektivavtal och omsätter dem i praktiska arbetssätt och vägledning för verksamheten. I uppdraget ingår även att planera och genomföra utbildningsinsatser samt att bidra till utvecklingen av stadens arbetsrättsliga arbete.
För dig som är tidigare i din karriär är uppdraget bredare. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och utvecklar successivt din kompetens inom arbetsrätt, förhandling och lönebildning. Samtidigt arbetar du med verksamhetsnära HR-frågor, bland annat omställning, flextidsavtal och andra arbetsgivarfrågor. I takt med att du utvecklas får du gradvis ett större ansvar inom arbetsrättsområdet.
Din kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR-området, juristprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har också erfarenhet av att arbeta självständigt med arbetsrätts- och avtalsfrågor på övergripande och central nivå.
För specialistrollen har du dessutom drivit samverkans- och tvisteförhandlingar och arbetat med löneöversyn innan. För den mer juniora rollen har du en grund inom arbetsrätt och arbetsgivarfrågor och vill utvecklas mot en specialistroll. Vi söker dig som är nyfiken, har ett starkt driv och trivs med att ta dig an nya utmaningar.
Det är positivt om du har erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation, driva förändrings- och utvecklingsarbete och om du tidigare arbetat med att ge verksamhetsnära HR-stöd.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta med frågor som har betydelse för hela organisationen och bidra till att utveckla stadens arbetssätt. Du blir en del av en kompetent specialistgrupp med ett nära samarbete och ett öppet arbetsklimat där vi gärna delar med oss av vår kunskap.
Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt med stor frihet under ansvar, flextid och möjlighet att arbeta på distans när arbetet tillåter. Som del av Västerås stad finns också goda möjligheter till kompetensutveckling och att på sikt utvecklas inom både specialist- och ledarroller.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 1 oktober eller så snart som möjligt . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Maria Reisten Lindqvist maria.reisten.lindkvist@vasteras.se Jobbnummer
10018477