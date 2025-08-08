Forex I Örebro Söker Säljare
2025-08-08
Är du en säljande person som vill skapa de bästa förutsättningarna för kundernas resa?
• Då har vi det perfekta jobbet för dig!
FOREX söker nu en engagerad Säljare till våra butiker i Örebro. Tjänsten är ett vikariat på heltid i ca 1 år, med start snarast möjligt. Arbete sker huvudsakligen mån-fre.
Vad innebär rollen?
Som säljare hos oss är du en nyckelperson i kundens upplevelse. Du guidar dem genom hela försäljningsprocessen och hjälper dem att hitta rätt valuta och tjänster. Tillsammans med ditt team arbetar du mot butikens försäljningsmål och bidrar till en positiv och professionell miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Sälja valuta och övriga produkter
• Ge förstklassig kundservice
• Följa interna rutiner och säkerställa ordning i butiken
• Bidra till en välstädad och trivsam butiksmiljö
Vi söker därför dig som är:
• Kundfokuserad och serviceinriktad
• Lösningsorienterad och flexibel
• Resultatdriven och en lagspelarePubliceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• Fullständig gymnasieutbildning
• Minst 18 år
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska
• Meriterande: Ytterligare språkkunskaper och erfarenhet från andra kulturer
Våra förväntningar på dig
Vi vill att du har förmåga att identifiera olika kunders behov och leverera förstklassig service. Du drivs av att jobba mot individuella mål och har ett affärsmässigt tänk - viktiga egenskaper för att lyckas som säljare hos oss.
Vi har öppet alla dagar i veckan på tider som passar våra kunder. Det innebär att du är flexibel då bemanningen styrs efter kundernas behov.
Det här kan du förvänta dig av oss
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande jobb där kompetensutveckling är en naturlig del av arbetet. Du får kunskap och erfarenhet inom service och försäljning, och blir en del av ett härligt team där samarbete är nyckeln till framgång.
Vi vill att du utvecklas hos oss och erbjuder därför flera internutbildningar. Efter några år är du en excellent säljare med dokumenterad kunskap om regelverk inom finansiell verksamhet.
FOREX är ett familjärt företag som speglar samhällets mångfald och tar samhällsansvar genom samarbeten med ECPAT och Rädda Barnen.
Om det här låter intressant och om du tillsammans med oss på FOREX vill fylla din ryggsäck med erfarenhet är du varmt välkommen att söka tjänsten!
Om ansökan
Av säkerhetsskäl kommer vi att ta en kreditupplysning samt be om ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske. Som en del av vår rekryteringsprocess kan du komma att få inbjudan till ett eller flera kortare tester.
Frågor om rekryteringen?
Kontakta Affärschef Camilla Heimdal, Telefonnummer: 0703-85 00 84
Frågor till fackliga företrädare (Unionen) kan ställas till unionen@forex.se
Tänk på att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Ansök senast 31 augusti. Urvalet sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag har passerat.
FOREX är ett familjeägt företag som sedan 1965 är Nordens marknadsledare på resevaluta. Vi erbjuder dig även reseförsäkringar, kreditkort och att skicka pengar utomlands. Våra butiker finns på centralt belägna platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forex AB
(org.nr 516406-0104) Jobbnummer
9450804