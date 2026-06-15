Företagssköterska till FagerstaHälsan
Adecco Sweden Aktiebolag / Sjuksköterskejobb / Fagersta Visa alla sjuksköterskejobb i Fagersta
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Är du nyfiken och intresserad av sambandet mellan arbete och hälsa? Vill du arbeta för att bidra till hållbara arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv? Då ska du söka tjänsten som företagssköterska på FagerstaHälsan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som företagssköterska hos FagerstaHälsan är du kontaktperson gentemot kunder och tar hand om inkommande uppdrag samt står för rådgivning till kund och kundens chefer. Du är intresserad av att bygga och utveckla en god relation till våra kundföretag och deras anställda. Du kommer att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande insatser på individ och gruppnivå.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Stöd och rådgivning till chefer och kundanställda i hälso- och arbetsmiljöfrågor
• Lagstadgade och allmänna hälsoundersökningar
• Vaccinationer
• Rehabilitering
• Utbildningar och föreläsningar
Om dig
Vi söker dig som är sjuksköterska, i första hand dig med vidareutbildning inom företagshälsovård. Du har ett hälsofrämjande synsätt och ett genuint intresse för människor, deras hälsa och arbetsmiljö. Du som vill arbeta och utvecklas med oss ska trivas att arbeta konsultativt, kundorienterat och ha lätt för att skapa relationer. Du är trygg, stabil och självständig. Det är viktigt att du tycker om att samarbeta i team med kollegorna, som består av företagssköterskor, företagsläkare, fysioterapeut, psykologer, samtalsterapeut, arbetsmiljöingenjör och administratör.
Vi ser gärna att du har ett affärsmässigt förhållningssätt. Du är strukturerad och ansvarstagande, tar initiativ och har god förmåga att planera och organisera. Vi ser gärna att du vill vara en aktiv part i att utveckla verksamheten framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och tidigare erfarenheter.
Om FagerstaHälsan
FagerstaHälsan är en lokal, fristående företagshälsovård som tillsammans med våra företag arbetar för att främja hälsa och förebygga arbetsrelaterad ohälsa. FagerstaHälsan ägs av Seco Tools AB, Epiroc AB och Fagersta Stainless/Marcegaglia AB. Ett flertal andra kunder är anslutna till FagerstaHälsan.
Om anställningen
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning direkt hos FagerstaHälsan som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsort är Fagersta, men kortare resor till kunder förekommer så körkort och tillgång till egen bil behövs.
Kontaktuppgifter/Om ansökan
Är du nyfiken och intresserad av sambandet mellan arbete och hälsa, och vill arbeta för att bidra till hållbara arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv? Då ska du söka dig till oss på FagerstaHälsan.
Din ansökan skickas till: elisabeth.tillaeus@fagerstahalsan.se
.
Har du frågor kontakta VD Elisabeth Tillaeus på elisabeth.tillaeus@fagerstahalsan.se
eller via telefon, 072-648 88 30.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-08-14. Vi behandlar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Fruhem (visa karta
)
737 30 FAGERSTA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Ulrika Struve ulrika.struve@adecco.se 0736847083 Jobbnummer
9962718