Företagssäljare / B2B-säljare
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2026-08-03
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Företagssäljare / B2B-säljare
Vill du arbeta med försäljning och bygga långsiktiga kundrelationer?
Vi söker en driven och engagerad företagssäljare som vill vara med och utveckla vår försäljning av engångsprodukter till företag inom flera olika branscher.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som företagssäljare ansvarar du för att hitta nya kunder och utveckla befintliga kundrelationer. Du planerar själv dina kundbesök och arbetar målinriktat för att skapa långsiktiga affärer. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar och motiveras av att nå resultat.Arbetsuppgifter
Bearbeta nya företagskunder och skapa nya affärsmöjligheter.
Besöka kunder och presentera vårt produktsortiment.
Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer.
Ta fram offerter och följa upp affärer.
Arbeta aktivt mot uppsatta försäljningsmål.
Samarbeta med kollegor för att ge kunderna bästa möjliga service.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning eller ett starkt intresse för försäljning.
Är självgående, målmedveten och strukturerad.
Har god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende.
Trivs med att planera och genomföra kundbesök.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Kunskaper i engelska eller andra språk är meriterande.
Vi erbjuder
Ett självständigt arbete med stor frihet och eget ansvar.
Ett brett produktsortiment med god försäljningspotential.
Introduktion, utbildning och löpande stöd för att du ska lyckas i din roll.
Fast lön under introduktionsperioden för en trygg start.
När du är etablerad i rollen övergår lönemodellen till en attraktiv bonus- eller provisionsmodell med mycket goda förtjänstmöjligheter.
Goda möjligheter att utvecklas tillsammans med ett växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: info@plaxpack.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plaxpack AB
(org.nr 559026-4239)
151 32 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje Jobbnummer
10019522