Företagssäljare (B2B) Motonet Växjö

Motonet AB / Säljarjobb / Växjö
2026-01-15


Brinner du för försäljning, struktur och kundservice? Har du erfarenhet av B2B inom automotive och/eller reservdelar? Då är det här jobbet för dig! Vi söker nu dig som vill arbeta inom rollen som företagssäljare för vår B2B avdelning, Motonet PRO i Växjö!
Vad söker vi i dig?

Erfarenhet av företagsförsäljning

Erfarenhet av eller ett intresse för försäljning av reservdelar, tekniska produkter eller liknande

Du är flytande i svenska i både tal och skrift samt har god förståelse för engelska i tal och skrift

Att du har B-körkort.

Som person har du ett kommersiellt och resultatinriktat tänkande

Du är kommunikativt skicklig, självgående, strukturerad, noggrann och serviceinriktad.

Rollen som företagssäljare
Motonet PRO är ett viktigt tillväxtprojekt hos oss, med målet att vara en modern och kundorienterad partner för företagskunder. Motonet PRO levererar helhetslösningar till företagskunder inom bilverkstäder, fordonshandel, byggnation, renovering, fastighetsunderhåll, VVS, elektroteknik, jord- och skogsbruk.
I rollen som företagssäljare kommer du att ansvara för:

Kundtjänst och försäljningsarbete i flera kanaler

Kundbearbetning från kontoret samt uppsökande av nya kunder

Kontakt med befintliga och nya kunder

Inmatning av beställningar i systemet

Öppnande och administrerande av företagskonton och kundnätverk

Övervakning och samordning av in och utgående beställningar

Administrera beställningar samt jobba kort- och långsiktigt för förbättrade resultat

Varför ska du välja Motonet?
Motonet är ett starkt och välmående bolag som ingår i den familjeägda koncernen Broman Group, med 60 års erfarenhet i branschen. Motonet är kollektivavtalsanslutet genom Svensk Handel.
Kompensation och förmåner utgår som minst enligt branschstandard såsom:

Friskvårdsbidrag

Tjänstepension

Månatlig bonus

En möjlighet att få vara med på Motonets uppbyggnation i Sverige

Rekryteringsprocessen
Låter detta intressant? Sista ansökningsdagen är den 31 januari och vi kommer att hantera ansökningarna efter att sista ansökningsdatum har passerat. Du kommer att bli kontaktad oavsett om du går vidare i processen eller inte.
Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Julia Dagnäs på julia.dagnas@motonet.se.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer om Motonet? Klicka dig in på våra karriärsidor: Jobba på Motonet - Motonet Sverige

Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Arbetsgivare
Motonet AB (org.nr 556801-9284), https://karriar.motonet.se
Marketenterivägen 3 (visa karta)
352 36  VÄXJÖ

Arbetsplats
Motonet Sverige

