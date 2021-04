Företagssäljare - Contenta Consulting i Kalmar AB - Butikssäljarjobb i Västervik

Contenta Consulting i Kalmar AB / Butikssäljarjobb / Västervik2021-04-10OM DIGVi söker dig med en vilja av att få jobba som företagssäljare i en positiv och strukturerad miljö där du får prata med människor och göra affärer. Du ser fördelar i att sälja etablerade produkter med korta beslutsprocesser och en hög återköpsfrekvens. Du vill ha ett jobb där det finns möjlighet att växa och trivas under lång tid.Erfarenhet av försäljning via telefon (B2B) är meriterande men inget formellt krav. Vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper. Du som söker har en stark vilja att lära. Du är driven och kan fokusera för att nå ett uppsatt mål. Du har lätt för att prata med människor du inte känner.OM TJÄNSTENDin arbetsplats är vid vårt kontor i centrala Västervik. Du arbetar mot uppsatta mål inom en specificerad region. Du sköter hela processen från kontakt till avslut med stor frihet inom tydliga ramar. Till din hjälp har du vårt interaktiva presentationssystem och självklart ett starkt stöd. Anställningen inleds med ett individuellt anpassat utbildningsprogram.Med vårt lönesystem kombineras det bästa av två världar; Du får sälja etablerade produkter med en resultatbaserad lön utan tak men med garantilön.OM FÖRETAGETContenta Safety har som ett eget affärsområde sedan 2003 marknadsfört underhålls- och förbrukningsartiklar. Sortimentet omfattar allt från verktyg, mekanik och fastighetsprodukter till skyddsmaterial och första hjälpen. Från eget lager levererar vi snabbt inom Sverige.ÖVRIGTPå www.contenta.nu/jobbasominnesaljare kan du läsa mer om vad vi erbjuder, vår rekryteringsprocess och hur vi tar säljyrket framåt. En intresseanmälan till tjänsten gör du genom genom att klicka på "Ansök här/Ansök via arbetsgivarens webbplats". Urval sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas i förtid.Vi undanbeder oss alla erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp.2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-04-30Contenta Consulting i Kalmar ABSmedjegatan 859331 Västervik5683438