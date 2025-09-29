Företagsrådgivare Bank
Länsförsäkringar Norrbotten / Bankjobb / Piteå Visa alla bankjobb i Piteå
2025-09-29
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Norrbotten i Piteå
, Luleå
, Boden
, Arvidsjaur
, Haparanda
eller i hela Sverige
Hos oss på LF Norrbotten står det personliga mötet i centrum. Vi är övertygade om att trygghet och förtroende byggs bäst när vi finns nära våra kunder - både digitalt och på plats. Som kundägt bolag sätter vi alltid kundens behov främst och strävar efter att erbjuda snabb, personlig och omtänksam service. Vänlighet och omtanke är ledord som genomsyrar allt vi gör - både i mötet med våra kunder och i samarbetet mellan oss som kollegor.
Om rollen
Som företagsrådgivare hos oss får du en viktig och varierad roll där du arbetar nära både befintliga och nya företagskunder. Du blir deras partner och rådgivare i såväl vardagliga frågor som mer strategiska beslut, och hjälper dem att hitta rätt finansiella lösningar för att utveckla sina verksamheter. Eftersom LF Norrbotten är en fullsortimentsbank kan du hjälpa kunderna med hela deras ekonomi, och du arbetar dessutom nära våra försäkrings- och pensionsrådgivare för att ge kunderna en helhetslösning. I rollen har du ett stort eget ansvar och förväntas ta egna initiativ och fatta självständiga beslut inom ramen för bankens regelverk.
Du bygger långsiktiga relationer med företagare, sätter dig in i deras behov och utmaningar och finns med som ett stöd genom hela deras bankaffär från betallösningar till finansieringslösningar. Ditt arbete innebär också allt från enklare ärenden till mer komplex kreditberedning, där du gör kassaflödes-, risk- och lönsamhetsanalyser samt erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning.
Om dig
Vi söker dig som har några års erfarenhet från företagsrådgivning inom bank, ekonomisk rådgivning eller motsvarande, och nu vill ta nästa steg i din karriär. Har du Swedseclicens och en akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi är det meriterande, men inget krav - vi värdesätter din inställning och vilja att utvecklas minst lika högt.
Som rådgivare är du trygg och lyhörd, och bemöter varje kund med omtanke och respekt. Din goda samarbetsförmåga gör att du passar väl in i vårt team, samtidigt som du är strukturerad, effektiv och har förmågan att hantera flera uppgifter parallellt utan att tappa fokus på detaljerna. Du uttrycker dig klart och tydligt i både tal och skrift och känner dig bekväm i dialogen med såväl kunder och leverantörer som kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och din arbetsplats är på kontoret (on site) i Piteå eller Luleå.
Låter det intressant?
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-03.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med din ansökan.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta chef Anette Mårtensson på telefonnummer 0920242506 eller facklig företrädare Katarina Rantatalo på telefonnummer 0920242513. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Norrbotten
(org.nr 597000-3884), http://www.lfnorrbotten.se
Storgatan 56 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Jobbnummer
9530489