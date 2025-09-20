Företagsläkare
Hälsolänken AB / Läkarjobb / Torsby Visa alla läkarjobb i Torsby
2025-09-20
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hälsolänken AB i Torsby
, Sunne
, Eda
, Årjäng
eller i hela Sverige
Om oss
Vi på Hälsolänken har i mer än 40 år arbetat med arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering. Med kompetens och engagemang bistår vi små som stora verksamheter i att uppnå sina mål inom arbetsmiljö och hälsa. Vårt arbetssätt och nära samverkan har visat sig lyckosamt i våra kunders strävan att sänka sin sjukfrånvaro.
Vi har verksamhet i Sunne, Torsby, Årjäng, Eda, Arvika, Hagfors och Munkfors. I dagsläget har vi ca 500 kundföretag med tillsammans ca 14 500 kundanställda och verksamheten växer stadigt.
Vi ställer höga krav på vårt arbetsmiljöarbete såväl internt som externt och värdesätter arbetsglädje och delaktighet som naturliga element i vardagen.
Vi är en erfaren arbetsgrupp som består av företagsläkare, företagssköterskor/sjuksköterskor, ergonomer, arbetsmiljöingenjör, socionomer, beteendevetare, friskvårdskonsulenter, hälsoterapeuter samt administrativ personal.
Om jobbet
En av våra företagsläkare går i pension och vi söker hans efterträdare.
Arbetet som företagsläkare sker både självständigt och i TEAM. Du arbetar främjande, förebyggande och efterhjälpande utifrån identifierade behov i nära samverkan med våra kunder samt övriga yrkeskategorier. Uppdragen innebär bl.a. bedömning av ohälsa av såväl fysisk som psykosocial karaktär med efterföljande planering och åtgärder utifrån behov, rådgivning, genomförande av lagstadgade kontroller/medicinska kontroller, arbetsplatsbesök och arbetsförmågebedömningar. Arbetet sker i nära samverkan med arbetsgivaren, oftast i flerpartssamtal.
Kvalifikationer
Vi söker dig som specialistutbildad företagsläkare eller legitimerad läkare med kompetens och behörighet att skriva tjänstbarhetsintyg. Du brinner för att möta människor, är driven, kreativ och lyhörd med en helhetssyn och har en förmåga att se sambandet mellan arbete, hälsa och livssituation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där empatiskt bemötande är en betydande faktor liksom att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. Arbetet är krävande och kan ibland upplevas som stressigt.
Arbetet innebär en del resande varför körkort är ett krav.
Nyfiken på att jobba i en växande organisation? Välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar löpande. Frågor hänvisas till VD Ann Collander, se kontaktuppgifter nedan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ann.collander@halsolanken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsolänken AB
(org.nr 556194-6830) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Ann Collander ann.collander@halsolanken.se 010-470 63 28 Jobbnummer
9518739