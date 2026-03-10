Föreståndare med behandlingsansvar
2026-03-10
Östagården HVB målgrupp är pojkar 15-20 år med risk/missbruk, beroende, sociala svårigheter och begynnande kriminalitet. Vi arbetar utifrån KBT med inslag av 12-steg. Vi finns utanför Tärnsjö i en underbar arbetsmiljö, med gångavstånd till sjö, fotbollsplan, minigolf etc.
Vi har en bra, stabil ordinarie personalgrupp med samma mål; att erbjuda varje individ en kvalitativ behandling i en trygg miljö. Hos oss börjar relationsskapandet dag ett. Vi arbetar utifrån vår värdegrund Respekt, Omtanke, Struktur - R.O.S.
Vi är bortskämda med en egen husmor som gör maten ifrån grunden och vi har pedagogiska måltider, vilket innebär att all personal i tjänst äter tillsammans med våra ungdomar.
Vi söker nu en föreståndare med behandlingssamordningsansvar för tjänst heltid, dagtid.
Du kommer att samarbeta med biträdande föreståndare med följande ansvar:
Platsansvar
Ansvar för planering av det dagliga arbetet .
Följa upp behandlarnas arbetsuppgifter
Delat ansvar för:
• samordning av kontakter i pågående ärenden
• beläggningen och kontakter med remittenter
• urvalet av ungdomar i samråd med biträdande föreståndare
• delat ansvar av in- och utskrivning av ungdomar
• delat ansvar att placeringsbeslut, placeringsavtal, vårdplan, genomförandeplan upprättas
• att journaler förs
• riskbedömningar
• kontakter och relationer med myndigheter
• att statistik förs
• avvikelserapportering, klagomålshantering, Lex Sarah
Personal
Delat ansvar att tillsätta vakanser
Introducera och instruera nya medarbetare
Stödjande och rådgivande mentorskap för medarbetare
Behandling
Ansvara för att den avtalade vården med målformuleringar fullgörs och revidera målen vid behov.
• Ansvarig för att barns behov enligt BBIC tillgodoses i behandlingen
• Ansvarig för att barnets inställning uppmärksammas och kommer till uttryck i behandlingen samt att deras integritet respekteras och samtycken inhämtas kontinuerligt under placeringen
• Ansvarig för att kontakter upprättas med skola, företag, hälso- och sjukvård, tandvård m.m. rörande ungdomen
• Motiverande samtal med ungdom
• Beteendeförändringsarbete
• Ansvarig för att bibehålla befintliga samarbetspartners samt att upprätta samarbeten med nya externa samarbetspartners utifrån verksamhetens behov
Säkerhet
• Ansvar för att riskanalyser genomförs
• Ytterst ansvarig för klagomålshantering samt avvikelserapportering
• Ansvarig för det förebyggande arbetet kring hot och våldssituationer
Kvalitet
• Övergripande kvalitetsarbete för verksamheten och att personalen engageras i kvalitetsarbetet utifrån SOSFS 2011:9
• Ansvar för att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras utifrån forskning, lagstiftning och tillsynsbesök samt att sammanställningar och analyser leder till förbättrade åtgärder och förbättringar av processer och rutiner
• Ansvarig för att verksamhetens arbete organiseras så att boende, vård och behandling är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet
• Ansvarig för att verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner i förhållande till gällande lagstiftning tillämpas i det dagliga arbetet samt hålls tillgängliga för personal/ungdomar
• Ansvarig för att statistik förs samt upprätthålls samt att god etik och respektfullt bemötande genomsyrar verksamheten och att verksamheten med dess personal arbetar i enlighet med våra värdeord (ROS)
• Ansvarig för egenkontroll samt att verksamhetens behandlingsmetoder följs upp och utvärderasPubliceringsdatum2026-03-10Övrig information
Månadsrapportering av inskrivna
Delta i Ledningsgrupp
Delta i handledning
Leda arbetsplatsträffar och behandlingskonferenser
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
