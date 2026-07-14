Forecast Planning Manager till Saab!
Saab Aktiebolag / Logistikjobb / Arboga Visa alla logistikjobb i Arboga
2026-07-14
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Vill du kombinera analys, system och förbättringsarbete i en roll där du bidrar till att säkerställa materialförsörjningen för Gripen? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Vi söker nu en Forecast Planning Manager till vår huvudplaneringsfunktion inom Aeronautics.
Din roll
Som Forecast Planning Manager har du en nyckelroll i att utveckla och förvalta våra planeringsprocesser och de system som styr materialflödet till verksamheten. Genom analyser, förbättringsarbete och nära samarbete med olika delar av organisationen bidrar du till att säkerställa att rätt material finns tillgängligt när det behövs och att planeringen fungerar så effektivt som möjligt.
En stor del av arbetet sker i vårt materialplaneringssystem, där du följer upp behov och analyserar data för att utveckla både arbetssätt och systemstöd. Rollen innebär också många kontaktytor, där du samarbetar med kollegor, verksamheten, IT och systemleverantörer för att lösa problem och driva förbättringar.
Du kommer bland annat arbeta med att:
analysera framtida materialbehov och bidra till en effektiv materialplanering
utveckla och förbättra planeringsprocesser och systemstöd
samarbeta med verksamheten, IT och systemleverantörer
bidra till ett effektivt materialflöde genom analys och problemlösningPubliceringsdatum2026-07-14Profil
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis logistik, industriell ekonomi, teknik eller annan relevant inriktning. Du har erfarenhet av planering, materialstyrning, supply chain eller liknande område, alternativt ett stort intresse för att utvecklas inom området.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gillar att arbeta i system och har lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och verktyg. Du är analytisk, strukturerad och motiveras av att lösa problem och hitta förbättringsmöjligheter. Samtidigt är du en engagerad lagspelare som uppskattar samarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Du har goda kunskaper i Excel och uttrycker dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
ERP-/MRP-system, exempelvis IFS eller SAP
Materialplanering eller lagerstyrning
PTC Servigistics
Supply Chain eller Demand Planning
SQL.
Tjänsten utgår från Arboga eller Linköping. B-körkort är en fördel då resor mellan våra verksamheter kan förekomma.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10002665