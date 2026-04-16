Förebyggande socialsekreterare
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Eskilstuna Visa alla socialsekreterarjobb i Eskilstuna
2026-04-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen i Eskilstuna
Vill du som socialsekreterare jobba nära våra familjer och barn? För det är precis det du kommer göra hos oss. Vi arbetar uppsökande och erbjuder insatser utan behovsprövning. I våra verksamheter träffas ni på platser där barn och vårdnadshavare känner sig trygga och bekväma. Hos oss får du också vara kreativ och hitta nya, alternativa vägar för att nå resultat. På enheterna Förebyggande arbete 1 och 2 fokuserar vi på familjer med barn mellan 0-12 år respektive 13-20 år. Vi sitter centralt i Eskilstuna med gångavstånd till centralstationen.
Som en del i vårt utvecklingsarbete har vi kollegor som tillfälligt gått in i olika pilotprojekt finansierade av Socialstyrelsen. Därför söker vi två vikarier med start nu fram till och med 31 december 2026 respektive september 2027. Dessutom erbjuder vi en tillsvidare anställning. Hos oss möter du en stabil, trygg och utvecklingsinriktad arbetsgrupp.
Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som förebyggande socialsekreterare ingår att stödja, motivera och vägleda människor till förändring. Vi har ringat in flera framgångsfaktorer för att lyckas i uppdraget som till exempel att arbeta nära förskolor och skolor samt arbeta ute i våra områden. I ditt områdesarbete ingår du i olika tvärprofessionella samarbeten genom att du är knuten till en eller flera specifika förskolor och skolor.
I din roll på Familjecentralen i Fröslunda möter du föräldrar som kommer till Familjecentralens verksamhet. Du erbjuder rådgivning, enskilda stödsamtal och håller i föräldrastödgrupper. Allt arbete bygger på frivillighet och på det vardagliga samarbete med familjerna som vi möter. Du arbetar områdesinriktat tillsammans med dina kollegor på enheten och med kollegorna på familjecentralen. Ofta i samverkan med förskolorna i området och civilsamhället.
Som förebyggande socialsekreterare handlar arbetet också om att sprida information om socialtjänsten och därigenom öppna upp för samtal och öka kunskapen om det stöd som går att få. Vid andra tillfällen handlar det om aktiviteter i samverkan med andra, som till exempel att hålla i olika temakvällar, delta i områdesnätverk och på områdesdagar.
Vi jobbar brottsförebyggande och arbetar med tidiga tecken på normbrytande beteende och är ett stöd till familjer i ett tidigt skede i tidiga åldrar. Som en del i det förebyggande arbetet håller du i olika föräldrastödsgrupper, till exempel ABC och Komet, och är ledare i barngrupper.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller beteendevetare. Du kan också vara i slutskedet av dina studier, det vill säga är klar inom nuvarande termin. Har du jobbat eller praktiserat med socialt arbete inom individ- och familjeomsorgen tror vi att du har en bättre förståelse för uppdraget. Givetvis är det en fördel om du har erfarenhet av socialt förebyggande arbete och/eller brottsförebyggande arbete. Särskilt viktigt i rollen som familjevägledare.Du kan också jobbat som skolkurator och jobbat med ungdomar utifrån skolans perspektiv. I arbetet jobbar vi med olika metoder som till exempel MI, BBIC, ABC, Komet och MVP. Har du redan utbildning i någon eller i flera av metoderna kommer du snabbare in i arbetet. Vi vill att du har B-körkort.
Som person är du flexibel, initiativrik och trygg i dig själv och i din yrkesroll som representant för socialtjänsten. Du trivs i mötet med människor och har lätt för att skapa öppna och förtroendefulla relationer med barn, unga, vårdnadshavare, kollegor och olika samhällsaktörer. Det är viktigt att du har en öppenhet inför mötet med människor med olika bakgrund och förutsättningar. Vi söker dig som är modig, uthållig och har ett starkt samhällsengagemang.
Eftersom vi arbetar för mångfald och en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökanden till den här tjänsten.
Innan anställning behöver du visa upp aktuellt polisregisterutdrag.
Vill du bli en av oss och jobba för och utveckla en modern socialtjänst då är du varmt välkommen med din ansökan!
Eskilstuna kommun har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv upplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar på urvalsfrågorna blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet: https://jobb.eskilstuna.se/personligt-brev
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid vardagar med flextid. Vissa kvällar kan förekomma
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "260987".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA
För detta jobb krävs körkort.
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Elin Svensson 016-710 52 48
9859587