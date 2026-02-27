Fordonsvårdare i Norrköping
Nordic Fleetcare AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
2026-02-27
Nu söker vi engagerad och noggrann personal för nattarbete inom tågstädning. Vi söker dig som vill vara med och leverera förstklassig service till våra kunder i Norrköping. För oss är fordonsvårdaren viktigare än någonsin, utan deras fantastiska jobb uteblir en nöjd kundupplevelse.
Du blir en viktig del av vårat team och vårt ansikte utåt, som ser till att våra kunder får den service de behöver.
Vi söker dig som:
• Har en positiv inställning och bra kommunikationsförmåga
• Är serviceinriktad, har god förmåga att arbeta självständigt och i team
Du ska ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
• Erfarenhet från tidigare jobb som fordonsvårdare
• Har vistelse i spår
Krav:
• B körkort
Jobbet avser nattskift 80% - 100%
För mer info, kontakta:Johanna.sandberg@nordicfleetcare.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: Johanna.sandberg@nordicfleetcare.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Fleetcare AB
