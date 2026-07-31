Fordonstekniker Till Proled I Luleå AB
Proled I Skellefteå AB / Fordonsmontörsjobb / Luleå Visa alla fordonsmontörsjobb i Luleå
2026-07-31
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Vill du arbeta med fordonstillbehör, extraljus och modern bilinredning?
PROLED i Luleå AB söker nu en engagerad fordonstekniker till vårt växande team!Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
PROLED.nu är en del av Proled-koncernen, ett norrländskt företag med över 15 års erfarenhet inom fordonsbelysning och bilinredning. Vi är auktoriserade återförsäljare för Work System bilinredningar och specialiserade på installation av extraljus, varningsljus och arbetsbelysning för alla typer av fordon.
I Skellefteå driver vi en butik, egen monteringsverkstad och en fullskalig webbshop där vi hjälper både företag och privatpersoner. Därifrån levererar vi både produkter och färdiga lösningar över hela Norden.
Nu expanderar vi med PROLED i Luleå AB, där vi bygger upp en monteringsverkstad med fokus på installation och service – medan butik och webbshop fortsatt drivs från Skellefteå. Här får du chansen att vara med från start och bli en nyckelperson i vårt lokala team i Luleå.Dina arbetsuppgifter
Som fordonstekniker hos oss kommer du att:
Installera fordonsbelysning, extraljus och varningsljus
Montera bilinredningar och tillbehör från Work System
Utföra kabeldragning, anpassningar och testning
Ge service och support till kunder på plats
Bidra till att utveckla vårt lokala PROLED-team i Luleå
Vi söker dig som
Har erfarenhet som fordonstekniker, mekaniker, elektriker eller liknande
Är noggrann, lösningsorienterad och van att arbeta praktiskt
Har intresse för bilar, teknik och modern fordonselektronik
Trivs med kundkontakt och vill vara en del av ett mindre, engagerat team
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom fordonsbelysning och bilinredning
Ett modernt verkstadskoncept och kvalitetsprodukter
Trevliga kollegor och ett familjärt arbetsklimatSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till David@proled.nu
. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka!
📍 Placeringsort: Luleå
🕒 Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@proled.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan Luleå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proled I Skellefteå AB
(org.nr 556998-9816)
Betongvägen 42 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Proled I Luleå AB Jobbnummer
10017464