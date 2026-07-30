Fordonstekniker till Däckia i Torvinge
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinreparatörsjobb / Linköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Linköping
2026-07-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en erfaren fordonstekniker som trivs med att lösa problem, leverera hög service och arbeta i ett sammansvetsat team? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
I rollen som fordonstekniker kommer du att arbeta med service, reparationer och lättare diagnostik på personbilar. Du ansvarar för att arbetet utförs enligt gällande rutiner och kvalitetskrav samt dokumenteras på ett korrekt sätt.
Du kommer att arbeta nära både kollegor och kunder, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning
Har några års erfarenhet som fordonstekniker
Har erfarenhet av service och lättare diagnostik
Har kunskap inom servicedokumentation
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av hjulinställning
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du är
Ansvarsfull och noggrann
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Tekniskt intresserad
Självständig men samtidigt en lagspelare
Mån om att leverera ett arbete med hög kvalitet
Däckia erbjuder
Hos Däckia får du möjlighet att arbeta i en väletablerad verksamhet med engagerade kollegor och en stark laganda. Här erbjuds du en långsiktig anställning där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs referenstagning och kontroll av belastningsregister.
Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Torvingegatan 16 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10016485