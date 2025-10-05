Fordonstekniker
2025-10-05
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
Nu får du möjligheten att bli en del av vårt team i rollen som Fordonstekniker på vår anläggning i Lindome. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som en del av vår verkstad kommer du att arbeta med många olika bilmärken. Du kommer ingå i ett sammansvetsat team på 5 personer där dina arbetsuppgifter huvudsakligen innefattar:
Felsökningar
Motorservice
Underhåll
Reparationsarbete
Nyckelkompetenser/förmågor: Vi söker dig som har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, samtidigt som du trivs i en dynamisk miljö där noggrannhet, kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Med din serviceinriktade och lösningsorienterade inställning ser du möjligheter där andra ser hinder.
Vi ser vi att du har:
Fordonsteknisk utbildning
Några års erfarenhet av mekaniskt arbete
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Tidigare erfarenhet av felsökning och servicearbete är ett stort plus, men viktigast för oss är att du har en vilja och ett driv att ständigt utvecklas i rollen som Fordonstekniker hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: info@fcbbilcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FCB Bilcenter AB
(org.nr 556876-1653)
437 36 LINDOME Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FCB Recond AB Jobbnummer
