Fordonstekniker
Borlänge Taxi Service AB / Maskinreparatörsjobb / Borlänge Visa alla maskinreparatörsjobb i Borlänge
2025-09-15
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borlänge Taxi Service AB i Borlänge
, Ludvika
eller i hela Sverige
Vi söker en initiativtagande fordonstekniker till vårt team!
Har du ett öga för detaljer, gillar att arbeta självständigt och trivs i en flexibel arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en fordonstekniker som inte bara kan meka - utan också ta ansvar för helheten. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att våra fordon är i gott skick och redo att rulla.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Utföra service och reparationer av våra fordon
Arbeta i moderna system för att följa upp besiktningar
Hålla koll på lagersaldo och beställa reservdelar vid behov
Säkerställa god kommunikation med trafikledningen för att planera in verkstadsbesök
Arbeta i nära dialog med kollegor för att skapa ett effektivt flöde
Planera din arbetsdag självständigt - men samtidigt vara beredd att snabbt omprioritera vid akuta behov, då vi har flera fordon i drift
Vi söker dig som:
Är initiativtagande, självgående och lösningsorienterad
Har förmåga att planera och prioritera i en rörlig vardag
Är flexibel och kan hantera oförutsedda arbetsuppgifter
Har god datorvana och erfarenhet av digitala arbetsverktyg
Har god kommunikationsförmåga och gillar att samarbeta
Har B-körkort
Meriterande:
C-körkort
Taxiförarlegitimation
När du har kommit in i arbetet och blivit trygg i rollen finns det goda möjligheter att påverka dina arbetstider - självklart i samråd med verksamhetens behov.
Placering:
Tjänsten utgår från Borlänge, men arbete förekommer även i Ludvika. Arbetsbil tillhandahålls för resor mellan orterna.
Vi erbjuder:
Ett tryggt och stöttande team
Varierande arbetsdagar med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt
En arbetsmiljö där vi värdesätter rätt person på rätt plats
Intervjuer sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Välkommen till ett jobb där din insats gör skillnad varje dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: martin@borlangetaxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Taxi Service AB
(org.nr 556356-6479)
Svetsgränd 8 (visa karta
)
781 72 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlängetaxi Service AB Kontakt
Verksamhet och Marknadsutvecklare
Martin Lindberg martin@borlangetaxi.se 0704203195 Jobbnummer
9509886