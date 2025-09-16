Fordonsspecialist
Northcom är en ledande systemintegratör och totalleverantör av lösningar för kritisk kommunikation. Genom att leverera pålitliga kommunikationssystem till bland annat polis, räddningstjänst, försvar, transport och industri, bidrar Northcom till ett tryggare och säkrare samhälle.
Northcom är ett familjeägt bolag med nordiska rötter, där det äldsta företaget i koncernen grundades redan 1952. Den svenska verksamheten etablerades 1967 och har idag 75 anställda. Totalt arbetar cirka 145 personer inom Northcom Group.
Sedan våren 2025 är Northcom en del av norska Aars - en koncern med över 9 000 anställda i de nordiska länderna - vilket ytterligare stärker Northcoms position som en långsiktig och stabil partner inom säker kommunikation.
Om tjänsten
I rollen som Fordonsspecialist blir du en nyckelperson i arbetet med att integrera kommunikationslösningar i olika typer av fordon. Du får en varierad roll där du är delaktig i både små och stora projekt, från tidig idé till färdig installation. Arbetet innebär att du utvecklar koncept, tar fram tekniska lösningar för specialfordon och ansvarar för dokumentation i form manualer och kopplingsscheman. En viktig del av rollen är att ge tekniskt stöd - både internt till kollegor och till kunder och installatörer - samt att bidra med din expertis i säljarbetet. Kundkontakten är central och du får möjlighet att bygga långsiktiga relationer samtidigt som du blir en intern kunskapsresurs.
Din kompetens
Vi söker dig som stämmer in på följande:
Har stort teknikintresse
Har förståelse för el-/kommunikationssystem i fordon
Har erfarenhet av fordonselektronik och påbyggnationer
Är nyfiken på ny teknik och gillar att utveckla smarta, praktiska lösningar
Trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt i projekt
Har god samarbetsförmåga och kan växla mellan olika arbetsuppgifter
Som person är du social, driven och ansvarstagande. Du behöver också vara öppen för resande i tjänsten (främst i Sverige).
Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Karlstad
Vid eventuell anställning kommer den sökande att behöva beställa och lämna över ett utdrag ur belastningsregistret.
Denna rekrytering sker i samarbete med karriärbyrån Procruitment. Ansökan och frågor om jobbet ställs till rekryteringsansvarig Emma Kenttälä på emma@procruitment.se
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
