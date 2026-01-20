Fordonssamordnare
2026-01-20
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Som fordonssamordnare på serviceenhenten arbetar du med att säkerställa att kommunens fordon används effektivt, säkert och i enlighet med gällande avtal och riktlinjer.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för den löpande samordningen och administrationen av kommunens fordon. Du arbetar med uppföljning av avtal, kostnader och leverantörer samt i nära dialog med verksamheterna kring behov och användning av fordon. En viktig del av uppdraget är att arbeta med fordonens totala kostnad över livscykeln, där du följer upp och analyserar kostnader för inköp, leasing, drift, service och avyttring för att säkerställa ett ekonomiskt och långsiktigt hållbart nyttjande av fordonsflottan.
I rollen ingår arbete i olika fleet- och fordonsadministrativa system samt även att säkerställa att gällande lagar, regler och interna riktlinjer följs. Arbetet kräver god struktur, ekonomisk medvetenhet och en mycket god förmåga att samordna flera parallella uppdrag i samarbete med olika delar av organisationen.
Din kompetens
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och B-körkort för både manuell och automatväxlad bil. Du har flera års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom samordning, upphandling eller inköp av fordon samt arbete med långsiktiga kundrelationer och ansvar för större kunder. Du är trygg i att arbeta självständigt- och i grupp med ett strukturerat och målinriktat arbetssätt och har förmåga att planera, prioritera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har ett strategiskt perspektiv och kan se helhet och långsiktiga konsekvenser i ditt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet och trivs i en roll där samhällsnytta och ansvar står i fokus. Har du dessutom erfarenhet av upphandlingar, avtal och leverantörskontakter inom tunga och lätta fordon eller transportområdet ser vi det som en stor tillgång.
Du är nyfiken, omvärldsorienterad och har ett genuint intresse för utvecklingen inom fordons- och transportsektorn, särskilt med fokus på hållbarhet och effektivitet och du arbetar självständigt och strukturerat i MS Office-programmen i ditt dagliga arbete.
Vi erbjuder
Hos oss på Serviceenheten i Västerås stad får du en betydelsefull roll i en organisation som präglas av engagemang, samarbete och kvalitet i varje möte. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för kommunens verksamheter och erbjuder en arbetsmiljö där respekt, delaktighet och ansvar är centrala värden. Tjänsten är varierad och ger möjlighet att bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt inom ramen för en etablerad verksamhet. Du får stöd från både kollegor och chefer samt möjlighet till kompetensutveckling.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Ansvarig rekryterare
Claudio Salluzzi claudio.salluzzi@vasteras.se 021-39 12 03 Jobbnummer
9693177