Fordonslackerare
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2026-07-09
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Fordonslackerare/Förberedare sökes – vi rekryterar åt vår kund i Tollarp
Adensia Consulting rekryterar för vår kunds räkning en billackerare/förberedare till ett bilverkstadsföretag i Tollarp, Skåne.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Du kommer att arbeta med förberedelse och lackering av fordon, från underarbete till färdig lackyta. Arbetet innefattar bland annat:
Rengöring och reparation av plastdetaljer enligt tillverkarens anvisningar
Spackling av karosseriskador och säkerställande av formriktighet
Upp- och mattslipning
Maskering och täckning inför lackering
Rostskydd och slipgrund
Kittning av skarvar efter reparationsarbete
Vi söker dig som
Har kunskap om reparationsmetoder för plast och olika materialbeteckningar
Kan hantera utrustning och material för tvätt och rengöring av karosseri
Behärskar applicering av spackel, lim, kitt och rostskydd
Har god förståelse för lackuppbyggnadens olika moment
Kan arbeta självständigt och göra egna bedömningar kring val av lämplig produkt
Tidigare erfarenhet av billackering/förberedelsearbete är meriterande. Även dig som är ny i yrket men har relevant utbildning är välkommen att söka.
Anställningsform
Provanställning som efter prövotid övergår i tillsvidareanställning.
Om processen
Adensia Consulting sköter hela rekryteringsprocessen åt vår kund, inklusive eventuell hantering av arbetstillstånd för internationella kandidater. Rekryteringen sker löpande så skicka ditt cv redan idag. Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till rekrytering@adensia.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
E-post: rekrytering@adensia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adensia Consulting Sweden AB
(org.nr 559215-1509)
Nordenskiöldsgatan 11, A (visa karta
)
211 19 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marian Aden rekrytering@adensia.com Jobbnummer
9998578