Fordonsförare till teknik- och servicekontoret
Strängnäs kommun, Administrativa enheten (TSK) / Servicepersonaljobb / Strängnäs Visa alla servicepersonaljobb i Strängnäs
2026-01-24
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs kommun, Administrativa enheten (TSK) i Strängnäs
Är du en serviceinriktad person som trivs med att ha många kontaktytor? Är du en van förare som värnar om struktur? Då kanske det är just dig vi söker.
Den administrativa enheten tillhör Teknik- och servicekontoret i Strängnäs kommun och här arbetar vi med administration i olika form. Här arbetar vi bland annat med registratur, utredningar, handläggning, fakturahantering, parkeringsövervakning, kollektivtrafik och trafikplanering. Fordonsenheten samt kommunens postservice ingår också i enheten.
Teknik och servicekontoret erbjuder dig förmånen att få samarbeta med härliga människor och tillsammans bidrar vi till vår goda arbetsmiljö.
Vi söker nu en fordonsförare till en behovsanställning vid ordinarie personals frånvaro. Att vara vikarie hos oss innebär minst en hel dags arbete per månad och ibland kan det bli en vecka vid sjukdom. Det är behovsstyrt och sporadiskt så tiden mellan tillfällena kan variera. Detta är en tjänst som passar dig som är flexibel ochsom vill jobba lite extra på timmar då och då.Publiceringsdatum2026-01-24Arbetsuppgifter
I uppdraget som postbilsföraren ingår att hämta post hos Postnord varje morgon. Posten sorteras i kommunhuset för att sedan köras ut till olika kommunala enheter, posten består av både brev och paket. Postturerna varierar varje dag enligt ett förbestämt schema. Det är en fördel om du har god lokalkännedom i Strängnäs kommun. Ett flertal gånger per vecka ska tyngre paket och exempelvis boklådor förflyttas i och ur bilen för leverans till olika arbetsplatser runtom kommunen.
Arbetsredskap finns att tillgå för att underlätta lyften, men du bör ha en god fysik då arbetet återkommande är fysiskt krävande. Du bör även ha god körvana då arbetet till stor del innefattar att köra en skåpbil.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* avslutad gymnasial utbildning.
* B-körkort och god körvana.
* erfarenhet av att arbeta i digitala system för t.ex. REK och van att hantera mailinkorg.
* god fysik.
Vi ser det som meriterande om du har
* lokalkännedom om Strängnäs.
* erfarenhet av postutdelning.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dessa. För att lyckas i uppdraget ser vi att du har ett flexibelt förhållningssätt, är ansvarstagande och utför ditt arbete med noggrannhet. Du har en social förmåga och kan med lätthet prata med olika människor. Du värnar om att ge god service och din samarbetsförmåga gör dig till en uppskattad samarbetspart, både internt och externt. Vi vill att du delar kommunens värdegrund, utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
(org.nr 212000-0365) Arbetsplats
Strängnäs kommun, Administrativa enheten (TSK) Kontakt
Enhetschef
Andreas Henriksson Andreas.Henriksson@strangnas.se Jobbnummer
9702777