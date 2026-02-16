Fordonsansvarig
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Så här säger Anna Jensen, rekryterande chef, om rollen:
"Som fordonsansvarig får du en central och betydelsefull roll där du bidrar direkt till att utveckla Telge Näts arbete. Eftersom tjänsten är ny får du stort inflytande över hur rollen formas och växer framöver."
Uppdrag och kompetenskrav
I rollen som fordonsansvarig för Telge Nät får du ett varierat och betydelsefullt uppdrag med både administrativa, koordinerande och praktiska inslag. Du ansvarar för att hålla ihop hela Telge Näts fordonsrelaterade administration och säkerställa att våra fordon och tillhörande utrustning fungerar som de ska. Rollen innebär också att du är en central kontaktpunkt för fordonsfrågor i hela organisationen. I den här rollen arbetar nära både interna och externa samarbetspartners.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• administrativt ansvar för bolagets fordonsflotta
• koordinering av service, reparationer, besiktningar och löpande underhåll i samråd med Södertälje kommun
• uppföljning av fordonsstatus, körjournaler, dokumentation samt insamling av statistik
• beställning av utrustning, tillbehör och fordonsrelaterade tjänster
• ansvar för beställning av nya fordon och återlämning av fordon i samråd med chefer/beställare
• kontakt med leverantörer, verkstäder och interna beställare
• praktiska arbetsmoment som enklare kontroller, mottagning av fordon och utrustning
• hantering av avtal, försäkringar och fordonsrelaterade kostnader
• uppdatering och underhåll av register, riktlinjer och rutiner kopplade till fordonsområdet.
Vi söker dig som har:
• gymnasieutbildning eller motsvarande
• erfarenhet av administrativt och koordinerande arbete
• grundläggande förståelse för fordonens funktion, komponenter och underhåll
• ett starkt eget driv och som trivs med att arbeta självständigt
• B-körkort (manuell).
Som fordonsansvarig arbetar du nära din chef samt de resterande cheferna på Telge Nät. Du bidrar aktivt i utvecklingen av processer och arbetssätt kopplade till fordonsförvaltningen. Eftersom rollen är ny kommer du att ha ett stort inflytande över hur den formas och utvecklas framåt.
Du arbetar självständigt och tar stort eget ansvar, samtidigt som du är en viktig del av ett team. Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa och upprätthålla goda kontakter. Rollen innebär samarbete med många olika funktioner inom Telge Nät.
Välj Telge
Inom Telge finns alla möjligheter för dig att själv forma din framtid. Här finns det plats att växa, både i sin yrkesroll och som människa. Telge är en arbetsplats med trygga anställningsvillkor. Du som anställd hos oss omfattas av kollektivavtal där viktiga saker som försäkringar och pension ingår.
Här får du mindre pussel och mer liv. Att ha balans mellan arbetslivet och den privata sfären är viktig för ett hållbart liv. Så långt det är möjligt har vi flexibla arbetstider där var och en styr över sin tid. Vi har en rad förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling så att du kan växla in din lön mot extra tjänstepensionssparande.
Mångfald inkludering och trygghet
Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum
6 mars 2026.
Några frågor?
Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det Anna Jensen, Enhetschef, du ska kontakta, 08-550 222 72. Fackliga kontakter är vision@telge.se
för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Är du nyfiken på att läsa mer om oss?
