Fordonsanpassare till Bewa Intraf

Bahusia Personalförmedling AB / Fordonsmontörsjobb / Uddevalla
2026-03-28


Visa alla fordonsmontörsjobb i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bahusia Personalförmedling AB i Uddevalla, Munkedal, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan eller i hela Sverige

Om Bewa Intraf
En av Nordens största på fordonsanpassningar
Bewa Intraf AB har över 30 års erfarenhet av anpassningar av färdtjänst, skolbuss, sjuktransport och specialfordon. Vår produktionsanläggning är belägen i Uddevalla, Västra Götaland och vi har ca 60 anställda. Företaget startades 1987 och har därefter vuxit till en av Nordens största påbyggare i branschen. Vår ledstjärna är erfarenhet och gediget kunnande i samråd med kundens önskemål.

Publiceringsdatum
Om tjänsten
I rollen som Fordonsanpassare kommer du att få jobba med kundspecifika anpassningar av fordon. Du kommer att arbeta med inredning och anpassningar inom olika verkstadsprojekt, med på- och ombyggnationer av olika typer av fordon. Variationen i arbetet innebär att du behöver kunna vara lösningsorienterad och inte vara rädd för att testa nya lösningar. Arbetet kommer att utföras i en mindre grupp men dina arbetsuppgifter kommer mestadels att utföras självständigt.

Din erfarenhet

Vi tror du har relevant utbildning inom industriprogrammet, fordonsprogrammet eller motsvarande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med slutmontering av fordon. Elkunskap är meriterande.

Din personlighet

Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad, och driven. Har ett intresse av teknik, bilar eller elektronik. Du tycker om att jobba med händerna och är mån att få en bra slutprodukt. Du är praktiskt lagd och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du även är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt.

Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!

Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.

Om Bahusia

Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på www.bahusia.se

För mer information

Håkan Karlsson, telefon 0522 44 02 43

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bahusia Personalförmedling AB (org.nr 556671-1452)
451 50  UDDEVALLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9825442

Prenumerera på jobb från Bahusia Personalförmedling AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bahusia Personalförmedling AB: