Förbättringsledare till Martin & Servera i Enköping
2025-12-12
Drivs du av att tillsammans med andra arbeta mot gemensamma mål och vara med och bidra till att göra morgondagen lite bättre? Vi tar nästa steg i vår ambition om att ständigt förbättra oss och söker nu en Förbättringsledare till vårt Logistiknav i Enköping.
Avdelningen för Lean Office har uppdraget att möjliggöra för chefer och ledare inom hela Martin & Servera Logistik att nå sin fulla potential. Genom att identifiera, koordinera och driva insatser utifrån kundens behov stärker vi förmågan att leda, samarbeta och skapa löpande tillämpningar av kvalitativa-, hållbara-, säkra-, och effektiva arbetssätt. Vi arbetar nära verksamheten och genom coachning, utbildning och lärande så bygger vi en kultur av ständig förbättring och ägandeskap.
Om rollen
I rollen som Förbättringsledare är din primära uppgift att stödja, koordinera och driva tillämpning av metoder och principer i verksamheten för ett effektivt och värdeskapande förbättringsarbete.
Du kommer vara en del av ett engagerat, modigt och kompetent team av Förbättringsledare som tillsammans arbetar mot ett Martin & Servera Logistik i kontinuerlig förbättring.
I rollen kommer du ha ett tätt samarbete med chefer, ledare och specialister såväl som tvärfunktionellt med verksamhetens övriga funktioner. Du driver en tvärfunktionell grupp inom verksamhetsorten, vilka är dina ambassadörer i förbättringsarbetet.
Du rapporterar till Chef Lean Office och tjänsten är placerad i Enköping. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vad kommer du att göra?
• Samverka inom och mellan lagerorter för att identifiera och implementera värdeskapande & effektiva förbättringsinsatser, genom fokus på arbetssätt och best practice.
• Identifiera, driva och säkerställa kompetens i verksamheten inom principer och metoder i förbättringsarbete (Lean).
• Stödja och koordinera chefer att fastställa, prioritera och följa upp mål och aktiviteter kopplat till målstyrning och förbättringsarbete.
• Initiera och driva löpande utvärderingar av verksamhetens förbättringsarbete.
• Leda och koordinera lokal Leangrupp.
• Koordinera lokala aktiviteter inom miljö & kvalité, vid bland annat interna och externa revisioner av ISO9001 och FSSC22000.
Vad söker vi hos dig?
Du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt som hjälper dig att omvandla idéer till konkreta resultat. Du har ett coachande förhållningssätt och en naturlig förmåga att stärka och utveckla andra i deras ledarskap. Din kommunikativa styrka, i kombination med ett tydligt resultatfokus, gör att du trivs i förändringsmiljöer och har lätt för att skapa engagemang, delaktighet och riktning kring gemensamma mål.
Du har ett starkt intresse för att utveckla verksamheter samt människor och förstår vad som krävs för att leda i förändring. Du värdesätter samarbete och har ett relationsbyggande förhållningssätt. Du är målmedveten men lyhörd och flexibel i din och ditt teams lösningar, alltid med verksamhetsnyttan i fokus.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område, eller motsvarande kunskap förvärvat genom erfarenhet - som vi bedömer likvärdigt.
• Dokumenterad erfarenhet av att driva förbättrings- och förändringsarbete genom och tillsammans med chefer och ledare.
• God förståelse för förändringsledning och vana av att arbeta i roller där du leder genom coachning och facilitering.
• Praktisk erfarenhet av strukturerat förbättringsarbete (t.ex. Lean, problemlösningsmetodik eller liknande).
• Mycket god kommunikativ förmåga och trygghet i att facilitera workshops, utbildningar och grupprocesser.
Det är meriterande om du också har:
• Tidigare erfarenhet av en ledande befattning eller motsvarande ansvar.
• Erfarenhet av att leda projekt eller större förbättringsinitiativ.
• Utbildning i ledarskap, projektledning eller motsvarande.
• Tidigare erfarenhet av ISO9001 och FSSC22000.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Enköping. Martin & Servera i Enköping är en av kommunens största privata arbetsgivare och här jobbar ca 400 personer.
På Martin & Servera får du ta del av uppskattade personalförmåner såsom ett generöst friskvårdsbidrag som kan användas till tex träningskort eller massage samt en uppskattad frukost-/lunchsubvention. Att hela tiden sträva efter att bli bättre är högt prioriterat hos oss - det gör vi genom att utmana varandra, visa mod och omtanke och varje dag måna om att ha kul på jobbet!
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Urvalsprocessen
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt sätt som möjligt.
Vi genomför även bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringen och våra tester här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-04. Urval kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Bolag: Martin & Servera Logistik AB
Adress: Varggatan 6, Enköping
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta Chef Lean Office Elsa Berg, elsa.berg@martinservera.se
. För frågor om urvalsprocessen kontakta rekryteringsansvarig Josefine Andersson, josefine.andersson@martinservera.se
.
Facklig kontaktperson: (Unionen) Antonio Gallego, antonio.gallego@martinservera.se
