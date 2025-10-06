Föräldrarådgivare- Föräldrasupporten
2025-10-06
Vill du vara en del av arbetet som stärker föräldrar i deras viktigaste uppdrag - och därigenom bygger trygghet för barn och unga? Som föräldrarådgivare på föräldrasupporten får du använda din kompetens och personliga förmåga i meningsfulla möten med människor. Här blir du en viktig person i ett samarbete över gränserna mellan kommun, skola och region. Tillsammans skapar vi förändring som märks - både i vardagen och på lång sikt.
DIN ROLL
Som föräldrarådgivare på föräldrasupporten möter du föräldrar och nära anhöriga som själva söker stöd i frågor kring sitt föräldraskap. Det kan till exempel handla om relationen till barnet, kommunikation, gränssättning och vägledning, syskonbråk eller problem kopplade till skolan. Stödet ges genom enskilda samtal, föräldragrupper och informationsträffar - ofta på tider som passar familjernas vardag vilket innebär även kvällar. Stödet är individuellt anpassat och bygger på de behov och önskemål som föräldrarna har.
Rollen bygger på nära samarbete. För att skapa bästa möjliga stöd samverkar du tätt med skola och region - men också med andra aktörer som på olika sätt är viktiga i barns och ungas vardag. Du förväntas att medverka i den fortsatta utvecklingen av det förebyggande arbetet i Skellefteå kommun bland annat genom HLT. HLT står för Hälsa, Lärande och Trygghet och är en strukturerad samverkan som socialtjänsten har med skolan och regionen och erbjuds till barn och ungdomar, 0-16 år. Ledordet i arbetet är samverkan, eftersom vi vet att utmaningar för barn och familjer sällan kan lösas av en aktör ensam. Här får du vara en del av ett sammanhang där vi möter behoven tillsammans.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du har socionomexamen eller annan högskoleexamen som är relevant för uppdraget, till exempel beteendevetare. Du behöver inte vara expert på socialtjänsten, men en grundläggande insikt och förståelse för deras roll och ansvar i samhället är avgörande - just för att samverkan med dem är en så viktig del av arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att möta föräldrar i samtal eller i grupp, eller om du har arbetat med människor i svåra situationer, till exempel i samband med kriser. Kunskap om barns utveckling, anknytningsteori, samtalsmetodik eller NPF är också värdefullt i rollen.
Det som i slutändan är avgörande för oss om du lyckas i rollen är din personliga kompetens. Du behöver kunna möta människor på ett empatiskt, respektfullt och tydligt sätt - och skapa förtroende även när situationen är svår. Din förmåga att lyssna, ställa rätt frågor och anpassa samtalet efter förälderns behov är avgörande för att stödet ska få effekt. Rollen kräver också att du kan arbeta självständigt, ta ansvar för att prioritera rätt insatser och samtidigt bidra aktivt till samarbetet med kollegor och andra aktörer.
Vi tror att du är en stabil person med struktur och flexibilitet i kombination, och att du ser möjligheter även i utmanande och svåra situationer. För tjänsten krävs att du har B-körkort och grundläggande IT-kunskaper. Du behöver också ha god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt. Anställningen är med årsarbetstid, och arbetet kan ibland innebära kvällstid i samband med informationsträffar eller föräldragrupper. I rollen ingår även anmälningsskyldighet vid oro för att barn far illa.
DIN NYA ARBETSPLATS
Föräldrasupporten erbjuder ett tidigt och lättillgängligt stöd för föräldrar och andra närstående med barn och ungdomar mellan 0 och 18 år. Arbetet är en del av den förebyggande enheten på socialkontoret och bygger på samverkan - inte minst genom HLT, Hälsa, Lärande och Trygghet - där socialtjänsten samarbetar nära med skola och region. Tillsammans gör vi det möjligt att fånga upp behov i tid och stärka både föräldrar och barn.
Hos oss möter du engagerade kollegor som brinner för förebyggande socialt arbete. Vi tror på samarbete och på att ta tillvara på varandras kompetenser - och vi ser fram emot att du bidrar med dina.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester använda som en del i denna rekryteringsprocess.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun?
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner
och se lönestatistik
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
