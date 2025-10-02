Food and Beverage Manager till Selma Spa
Om Selma Spa
Vi är ett av Sveriges första och största spa- och resorthotell - känt för kvalitet, gästfokus och innovativa koncept. Här möts avkoppling, wellness, konferens och matupplevelser i toppklass. Nu tar vi nästa steg i vår F&B-resa och söker dig som vill vara med och skapa framtiden tillsammans med oss.
Läs mer om oss här
Om Rollen
Är du redo att sätta din prägel på en av Sveriges mest ikoniska spa- och resortdestinationer? Selma Spa, ett av landets första och största spa- och resorthotell, söker nu en Food & Beverage Manager som vill leda och utveckla vår F&B-resa. I denna roll får du chansen att leda utveckling av nya spännande koncept och erbjudanden , inspirera och leda ett stort team och leverera minnesvärda mat- och dryckesupplevelser för våra gäster varje dag. Som medlem i ledningsgruppen är du med och styr, ledare och påverkar verksamhetens framtid på riktigt.
Som F&B Manager kommer du att ansvara för alla delar av Selma Spas mat- och dryckesverksamhet - från frukost, bar och restaurang, till konferens och event, med extra fokus på front of house. Du kombinerar strategiskt ledarskap med operativt ansvar, där din närvaro märks både hos gästen och i teamet. Rollen innebär att skapa struktur, driva förändring och utveckla personal, samtidigt som du stärker hotellets position som en ledande destination i Sverige.
Dina huvudsakliga uppgifter omfattar:
• Leda och inspirera F&B-teamet, inklusive restaurangchefer och kökschef.
• Säkerställa hög kvalitet, effektiv drift och lönsamhet i alla F&B-enheter.
• Utveckla och implementera innovativa koncept och menyer tillsammans med kökschefen och restaurangchefer som stärker gästupplevelsen.
• Driva affärsutveckling genom identifiering av nya intäktsmöjligheter och samarbeten.
• Följa budget och mål, personalplanering, kostnadskontroll, prissättning och lagerhantering.
• Aktivt arbeta med personalutveckling, coaching och teamets engagemang, samtidigt som du skapar tydlig struktur i arbetsflöden.
• Säkerställa efterlevnad av hälso-, säkerhets- och livsmedelsregler samt tillstånd för servering av alkohol.
• Delta i hotellets ledningsgrupp och bidra till strategiska beslut och kulturutveckling.
Vem är du?
Du är en trygg och erfaren ledare med gedigen bakgrund inom serviceorganisationer på hotell, resort eller liknande verksamheter. Med din kombination av strategiskt tänkande, operativ fingertoppskänsla och stark struktur förmår du att inspirera och engagera människorna omkring dig. Nyfikenhet, driv och ett helhetsansvar för hela F&B-resan på Selma Spa är centralt i ditt ledarskap, samtidigt som du har modet att tänka både stort och nytt. På ett genuint och närvarande sätt leder och utvecklar du medarbetare och verksamhet. Du trivs med att fatta beslut, hantera komplexa processer och leverera resultat - alltid med bibehållen kvalitet och en gästupplevelse i världsklass.
Vad vi erbjuder
Selma Spa är ett av Sveriges mest välkända spahotell och en stolt del av Strawberry Hotels.
Hos oss får du en unik möjlighet att bli en nyckelperson i ett av Sveriges mest prestigefyllda hotell. Här får du mandat att forma framtiden för våra mat- och dryckesupplevelser, vara en aktiv del av ledningsgruppen och driva både förändring och utveckling av team och koncept. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsmiljö där initiativ och idéer värdesätts, och där du kan kombinera strategi, operativt ansvar och gästnära arbete i en roll som är både inspirerande och prestigefylld.
Övrigt
Placering: Sunne
Start: Enligt överenskommelse
För denna rekrytering samarbetar Selma Spa med Qtym. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Stijn Bos på stijn.bos@qtym.se
alt +46704574771. Vi går igenom ansökningar löpande, vilket gör att rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ansöker gör du via formuläret nedan.
