Fönsterputsare
2025-08-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
Jobba som fönsterputsare
Vill du vara med i teamet? Efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden varför vi nu söker en ny medarbetare som har en sund attityd, passande värderingar och gärna erfarenhet inom fönsterputsning.
Om oss Solhems fönsterputs är ett ledande företag inom fönsterputsning i Skaraborg. Med fokus på kvalitet, Fönsterputsning är vår kärnverksamhet och vi vänder oss till företag och offentlig sektor såväl som till privata hushåll.
Arbetet är fritt och omväxlande men fysiskt krävande. Självständigt arbete varvas med teamarbete. Våra fönsterputsare kommer årligen till många varierande arbetsplatser varför social kompetens är en viktig ingrediens i det dagliga arbetet.
Vi utgår i regel från vårt kontor i Skövde, men arbetet kan under korta perioder helt förläggas till ett pågående projekt.
Som fönsterputsare hos oss arbetar du med kunder av alla slag och du kommer till nya projekt nästan dagligen varför du bör kunna ta egna initiativ och göra bedömningar av den aktuella arbetsmiljön. Din anpassningsförmåga är av största vikt för att möta kunder med varierande behov och önskemål. Som person är du säkerhetsmedveten och serviceinriktad. Du värdesätter hög kvalitet och kundnöjdhet och gillar att sprida positiv energi. B-körkort och tala och förstå svenska och svensk medborgare är ett krav.
Då vi arbetar med kunder med hög säkerhet kommer utdrag ur belastningsregistret att krävas vid eventuell anställning.
För mer info Kontakta Pelle på info@solhemsfp.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@solhemsfp.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solhems Fönsterputs & Takvård AB
(org.nr 556494-7462)
Varnhemsgatan 16 C (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Körkort
