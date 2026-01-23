Folkhögskollärare projekt
2026-01-23
Folkhögskollärare ESF projekt Social Innovation i Arbetslivet
Vi söker en mångsidig lärare till ESF projektet "Social innovation i arbetslivet" på Folkuniversitetet i Norrköping.
Folkuniversitetets verksamhetsidé handlar om att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Vi är ett icke-vinstdrivande studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser.
Arbetsområde och ansvar
Du och din kollega planerar och genomför en sammanhängande och tydligt strukturerad utbildning för deltagare med behov av språk och kunskapsutvecklande undervisning. Huvudfokus ligger på kommunikation och arbetsliv.
Projektet innebär kurser om 20 veckor uppdelade på 4 moduler per kurs. Kurserna innehåller.
Kommunikativ svenska
Digitalisering
Estetisk verksamhet
Kvalifikationer
Pedagogisk utbildning inklusive svenska som andraspråk
Kunskap om och erfarenhet av vuxnas lärande och folkbildningsmetodik
Erfarenhet av etableringskurser och SMF från folkhögskolan är meriterande.

Dina personliga egenskaper
Du bedriver undervisning med struktur och tydlighet. Din förmåga att skapa ett innehåll som deltagarna kan relatera till är mycket god och vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv har en självklar plats i din undervisning. För att öka relevansen planerar och genomför du lärandeaktiviteter utanför klassrummet. Studieteknik, inlärningsstrategier, studiemotivation, social kompetens, samspel och samarbete är en röd tråd i din undervisning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga, och fokus på problemlösning. Vi förutsätter också att du delar vår syn på människors lika värde och rätt till kunskap.
Vårt erbjudande
Du blir en del av en liten och familjär verksamhet som samtidigt är en del av en stor och stabil organisation. Din vardag präglas av stor frihet att verka inom våra ramar. Stödet från kollegor och ledning och stab är stort och du lämnas aldrig ensam i uppdraget. Du har möjlighet att gå Folkuniversitetets kurser till rabatterat pris, får friskvårdsbidrag på 3000 kr/år och har möjlighet till Rikskort.
För mer information och frågor
Sista ansökningsdag är 28 februari samtidigt som löpande urval sker och tjänsten kan tillsättas innan annonsen löper ut.
Tillsättning mars 2025. Projektanställning tom mars 2029. Från mars- juni är anställningen på 50 % för att uppgå till heltid från juli 2026.
Åsa Forsman, verksamhetsledare, asa.forsman@folkuniversitetet.se
, 013-10 20 69
Michaela Zankl, regionchef, michaela.zankl@folkuniversitetet.se
, 08-789 41 11 Ersättning
