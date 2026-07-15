Folkhälsostrateg
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Administratörsjobb / Mark Visa alla administratörsjobb i Mark
2026-07-15
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Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop – för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa – både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som folkhälsostrateg arbetar du med att främja inflytande, delaktighet och demokrati i Marks kommun. Uppdraget har sin grund i kommunens folkhälsoarbete och syftar till att skapa förutsättningar för en bättre och mer jämlik hälsa genom ökad delaktighet och möjlighet att påverka.
Fokus i tjänsten ligger på demokratiutveckling och utveckling av invånares inflytande och delaktighet. En särskilt prioriterad målgrupp är barn och unga, men uppdraget omfattar även arbete med andra grupper och sammanhang där delaktighet, inflytande och social hållbarhet behöver stärkas.
Arbetet består av både strategiska och operativa uppgifter. Du samordnar, utvecklar och genomför insatser, leder processer och nätverk samt stödjer verksamheter och beslutsfattare i frågor som rör demokrati, inflytande och delaktighet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• samordna och handleda unga kommunutvecklare
• stödja och utveckla dialoger mellan invånare och beslutsfattare
• samordna och leda demokratiträffar
• stödja utvecklingen av elevinflytande och andra former för delaktighet
• planera, leda och samordna nätverk, arbetsgrupper och utvecklingsprocesser
• bidra till uppföljning, analys och utveckling inom området demokrati, delaktighet och social hållbarhet
• samverka med kommunens verksamheter, civilsamhälle, näringsliv och andra externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom folkhälsovetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom demokrati, delaktighet, inflytande, folkhälsa eller social hållbarhet. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att planera, leda eller samordna processer, projekt eller nätverk samt av arbete med barn och unga. Har du erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer eller organisationer och kunskap om kommunal organisation och politiska beslutsprocesser är det också meriterande.
Som person är du relationsskapande och har lätt för att skapa förtroendefulla samarbeten. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och bidrar till lösningar med fokus på det gemensamma målet. Samtidigt är du självgående, arbetar strukturerat och tar ansvar för att planera, genomföra och följa upp ditt arbete.
Du har förmåga att engagera andra och kommunicerar på ett sätt som skapar delaktighet och förtroende. Du trivs i en roll med många kontaktytor, tar initiativ och driver arbetet framåt. Du ser möjligheter där andra ser hinder, tänker i nya banor och hittar lösningar när förutsättningarna förändras. Dessutom har du ett analytiskt förhållningssätt och kan se samband, dra slutsatser och omsätta kunskap till utveckling.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-01 , upphör: 2027-08-20 .
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Rekryteringsprocessen:
• Urval sker v.34
• Första intervjuomgång sker 26 augusti
Det kommer finnas begränsad möjlighet att svara på frågor om rekryteringen under v.32-33 på grund av semester. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks Kommun
(org.nr 212000-1504)
511 80 KINNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Rasmus Torngard rasmus.torngard@mark.se +46320217050 Jobbnummer
10003013