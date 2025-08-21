Folkhälsostrateg
2025-08-21
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
Grästorp & Essungas kommuner söker en engagerad och driven folkhälsostrateg!
Vi söker dig som har ett stort engagemang för folkhälsa och vill vara med och forma en hälsosam och hållbar framtid! Som folkhälsostrateg hos oss kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla mål och strategier samt driva folkhälsostrategiska processer med fokus på hälsa och välmående hos våra invånare.
Du kommer att arbeta enligt det samverkansavtal som gäller mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att verka för att folkhälsoarbetet bedrivs enligt den gemensamma målbilden för
avtalsparterna. På uppdrag av folkhälsoråden ansvarar du för att det lokala folkhälsoarbetet löper på i samverkan med olika aktörer både internt och externt. I detta innefattas att stödja samverkan mellan kommunernas olika verksamheter och sektorer samt söka synergieffekter mellan våra två kommuner.
Andra arbetsuppgifter är att analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i de båda kommunerna för att identifiera behov och utforska vilka instanser som kan omhänderta de identifierade behoven. Du kommer att delta i olika nätverk på delregional nivå och driva folkhälsofrågor vidare till det lokala planet. I rollen ingår att ansvara för verksamhetsplan, budget och uppföljning av folkhälsomedlen. Tjänsten har en central och strategisk placering i kommunernas organisation och du bereder ärenden och är föredragande i folkhälsoråden. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom folkhälsa, samhällsvetenskap eller liknande, samt erfarenhet av strategiskt folkhälsoarbete. Du bör ha god samarbetsförmåga och förmåga att se helheter, erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt, samt analytisk förmåga och vana att arbeta med statistik och data. Som person är du initiativrik och har en stark drivkraft att förbättra folkhälsan. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika aktörer, har en helhetssyn och kan se samband och konsekvenser i ett större perspektiv, samt är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar
Vi erbjuder:
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och göra skillnad för våra invånare samt ett engagerat och kompetent team att arbeta tillsammans med. Placeringsort är valfri beroende på närhet till Essunga eller Grästorps kommun.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/45". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps kommun
(org.nr 212000-1595) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ledningsstöd, Utvecklingsenheten Kontakt
Eva Dahl, Kommundirektör Grästorp 0514-58061 Jobbnummer
9469493