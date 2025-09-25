Folkbildningsutvecklare Miljö
Vill du vara med och skapa folkbildning som gör skillnad - på riktigt? Studiefrämjandet Väst söker nu en folkbildningsutvecklare som vill bidra till ett mer hållbart och demokratiskt samhälle genom att utveckla verksamhet inom miljö, hållbarhet och odling. Du kommer att arbeta i nära samverkan med föreningar, medlemsorganisationer och andra aktörer inom civilsamhället.
Rollen som folkbildningsutvecklareSom folkbildningsutvecklare är du en central del av vår verksamhet. Du omsätter folkbildningens idéer i praktiken och skapar meningsfulla lärandeprocesser tillsammans med deltagare, ledare och föreningar. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete - från att initiera samarbeten och planera verksamhet till att följa upp resultat och bidra till utveckling på lokal, regional och ibland nationell nivå.
Du arbetar i en dynamisk miljö där du får stort utrymme att påverka och forma innehållet i verksamheten, alltid med deltagarnas behov och samhällets utmaningar i fokus.
Arbetsuppgifter och ansvarsområdenSom folkbildningsutvecklare ansvarar du för att planera, genomföra och utveckla Studiefrämjandets lokala folkbildningsverksamhet inom miljö, hållbarhet och odling. Arbetet sker i nära samverkan med medlemsorganisationer, föreningar, ledare och deltagare, och utgår från vår verksamhetsidé, strategi och våra profilområden.
Du driver verksamhet från idé till uppföljning, inklusive kursutveckling, administration, budgetplanering och ekonomisk uppföljning. Du säkerställer att verksamheten uppfyller gällande riktlinjer, kvalitetskrav och administrativa villkor, och håller dig uppdaterad om förändrade verksamhetsvillkor som påverkar arbetet.
En viktig del av rollen är att arbeta uppsökande och tillgängliggöra folkbildningen för prioriterade målgrupper. Du initierar och utvecklar samarbeten med civilsamhällets aktörer, andra studieförbund och relevanta samhällsaktörer, samt representerar Studiefrämjandet i externa sammanhang - både lokalt och regionalt.
Du faciliterar möten, workshops och utbildningar, och stöttar ledare och deltagare i deras lärande. Genom omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel bidrar du till verksamhetsutveckling inom både avdelningen och organisationen som helhet.
Du kommer att vara en viktig ambassadör för Studiefrämjandet och bidrar till vår finansiering genom att synliggöra verksamhetens effekter för finansiärer och andra intressenter.Publiceringsdatum2025-09-25Profil
Vi söker dig som är engagerad, självgående och har ett genuint intresse för folkbildning och hållbar utveckling. Du har lätt för att skapa förtroende, bygga relationer och samarbeta med människor från olika bakgrunder.
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning och minst tre års relevant arbetslivserfarenhet. Du har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor, gärna med särskilt fokus på odling, och har en god pedagogisk förmåga. Du är van att leda grupper, hålla utbildningar och facilitera möten - både fysiskt och digitalt - och trivs i en roll där du får inspirera och engagera andra.
Du har erfarenhet av att arbeta i projektform och är trygg i att driva processer från idé till genomförande. Din kommunikativa förmåga är mycket god, både muntligt och skriftligt på svenska, och om du dessutom behärskar andra språk ser vi det som en tillgång. Du har grundläggande kunskaper i ekonomi och administration samt mycket god datorvana, särskilt inom Office 365 och digitala samarbetsverktyg som Microsoft Teams.
Det är meriterande om du har erfarenhet av folkbildning, arbete inom den ideella sektorn eller föreningsliv. Har du dessutom ett upparbetat nätverk inom miljö- och hållbarhetsområdet är det ett extra plus.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Arbetstiden är målstyrd och anpassas efter verksamhetens behov, vilket innebär att arbete på kvällar och helger förekommer. Anställningen omfattas av kollektivavtalet Tjänstepersoner inom civilsamhället.
Om Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Vi är en demokratiskt styrd ideell organisation grundad av 19 medlemsorganisationer som verkar inom våra profilområden natur, djur, miljö och kultur. Varje år anordnar vi tusentals studiecirklar i samarbete med grupper och föreningar. Vi verkar för att fler människor engagerar sig i samhällslivet och bidrar till demokratisk förnyelse och hållbar utveckling.
Vi som arbetar på Studiefrämjandet har passion för människor och för vårt arbete. Vi kommer till arbetet varje dag med känslan att vi bidrar med något meningsfullt till samhället. Vi arbetar för att motverka bildningsklyftor och bidra till ett inkluderande samhälle. Vår vision är att alla människor har kunskap, kraft och utrymme att delta i utvecklingen av ett hållbart och demokratiskt samhälle. Ersättning
