Foliering, dekor, PPF, Solfilm

2026-03-28
Vi söker erfaren folierare till Custom Car Center
Custom Car Center växer och vi söker nu en skicklig och noggrann medarbetare med erfarenhet inom foliering och fordonsdekor.
Har du arbetat med foliering, dekor, PPF (Paint Protection Film) eller solfilm? Då kan du vara den vi letar efter!
Observera att erfarenhet är ett krav för denna tjänst.

2026-03-28

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med foliering av fordon, montering av dekor, applicering av skyddsfilm (PPF) samt solfilm. Arbetet sker både självständigt och i team, där kvalitet och precision är avgörande.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av foliering och/eller fordonsdekor
Har arbetat med PPF och solfilm (meriterande)
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Trivs med praktiskt arbete och högt tempo
Har ett intresse för bilar och finish
Vi erbjuder:
Ett varierande och kreativt arbete
Möjlighet att arbeta med spännande projekt och kunder
Ett växande företag med bra arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom branschen
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team på Custom Car Center!
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: info@customcarcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Custom Car Center Sverige AB
(org.nr 559324-3487)
Utmarksvägen 33 (visa karta
)
802 91 GÄVLE Jobbnummer
9825517