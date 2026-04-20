2026-04-20
FOI-PERS-2026-447
FOI söker avtalscontroller till Kista
Är du en erfaren avtalscontroller redo för nya utmaningar? Vill du bidra i en innovativ och spännande verksamhet inom försvar och säkerhet? Då kan FOI vara en intressant arbetsplats för dig.Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är i en stark tillväxtfas och vi söker nu en erfaren avtalscontroller som kan förstärka vårt team! Tjänsten som avtalscontroller vid FOI:s inköpssektion är en ny befattning där dina arbetsuppgifter kommer att vara att skapa förbättrad struktur, översikt och spårbarhet bland myndighetens upphandlade avtal. Genom analys och ansvar för identifiering och genomförande av utvecklingsbehov bidrar du till att underlätta strategiskt arbete med såväl uppföljning och kontroll av ingångna avtal, som planering och framförhållning i myndighetens behov av upphandlingar. I rollen som avtalscontroller samarbetar du med och stöttar övriga medarbetare vid inköpssektionen - upphandlare, inköpare, jurist och chef - men även med andra relevanta funktioner inom ekonomienheten, i vilken inköpssektionen ingår, och myndigheten i stort. FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet och myndigheten har ett mycket varierat behov av anskaffningar och avtal. Arbetet utförs normalt på plats i FOI:s lokaler.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Inköp som tillhör avdelningen Forskningsstöd.
Vi söker dig som har:
akademisk examen eller annan utbildning inom ekonomi, juridik, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annat relevant område som bedöms som likvärdigt.
minst tre års erfarenhet av arbete med avtalsuppföljning, avtalsförvaltning eller compliance inom offentlig sektor eller likvärdigt
god erfarenhet av arbete med offentlig upphandling
goda kunskaper inom LOU och avtalsrätt
vana att självständigt och i samarbete planera, genomföra och följa upp processer och förbättringsarbeten
god förmåga att analysera, systematisera och kommunicera avtalsdata och avvikelser
god förmåga att utrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
Som person är du driven och besitter analytisk förmåga. Du arbetar strukturerat och självständigt men har även god förmåga till samarbete och är tydlig i din kommunikation med kollegor och beställare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av avtalsuppföljning inom statlig myndighet
erfarenhet av arbete enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)
erfarenhet av arbete i upphandlingsverktyget TendSign/Mercell
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Du kommer att ingå i ett team om 15 personer bestående av upphandlare, inköpare och jurist. Inköpssektionen har verksamhet i Kista och Linköping. Placeringsort för denna tjänst är Kista. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 5 maj 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Henrik Ekholm. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Eddie Krusten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
164 90 KISTA
