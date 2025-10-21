Fmtis Söker Logistiksoldater
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Vill du tjänstgöra i en viktig befattning där du kan göra skillnad på riktigt? Är du som soldat en flexibel problemlösare som vill vidarutvecklas i din befattning inom logistikfunktionen? Läs vidare!
Om enheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, har som huvuduppgift att sköta drift och underhåll av ledningsstödsystem i samtliga beredskapsnivåer både nationellt och internationellt. Enheten du kommer tillhöra leds från Örebro men arbetet finns i Stockholm.
Vi söker ett antal olika befattningar som exempelvis;
• Materieltransportgruppchef
• Materieltransportsoldat
• Drivmedelsgruppchef
• Drivmedelssoldat
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som logistiksoldat kommer du understödja förbandet genom att framförallt genomföra transporter och uppfyllnad av drivmedel. Du kommer att ingå i en grupp som innehar flera ansvarsområden och funktioner i syfte att understödja den dagliga verksamheten på förbandet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat;
• Genomföra materieltransporter och leverans av drivmedel och förnödenheter till kund
• Hantering av materiel
• Viss vård av fordon och hanteringsutrustning
• Upprätthålla kontakt med kund
• Delta i utbildning för att kunna hantera förekommande materielsystem
• Leda gruppen i den dagliga verksamheten (för sökande gruppchef)
Vi erbjuder dig
Försvarsmakten har en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt ställer stora krav på dig som individ, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat;
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, träningskläder och skor samt startavgifter
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdag mot extra pensionsavsättning
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Godkänd värnplikt, GU eller GMU
• Genomförd GBU eller motsvarande (för sökande gruppchef)
• Svensk medborgare
• Körkort B
• Militär förarbevis Tung Lastbil
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
MERITERANDE
• Körkort C, CE och D
•
Militära förarbevis Tung lastbil med släp
• Erfarenhet av transporttjänst inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av drivmedelstjänst inom Försvarsmakten
•
Behörighet för stödbens- och motviktstruck samt hjullastare
•
ADR grund och Klass 1
• Utbildad inom drivmedelshanteringPubliceringsdatum2025-10-21Dina personliga egenskaper
Som person värdesätter du att arbeta mot tydliga mål med stor handlingsfrihet och att vara kreativ i ditt arbete. Du som person är serviceinriktad, professionell och mån om att upprätta och bevara goda kundrelationer. Du trivs med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter. Vid intresse av gruppchefsbefattning ska du som person ha en vana att leda gruppens verksamhet och ha en god vana att agera självständigt inom eget ansvarsområde.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad GSS/K-avtal. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Befattningen är militär GSS/K.
Arbetsort: Stockholm. Tjänstresor förekommer, likväl som arbete vid oregelbundna tider.
Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Kontaktperson HRkarin.m.isaksson@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-19.
Din ansökan ska innehålla:
• CV inkl. 2 referenser, varav minst en militär chef
• Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt foto på dig själv
• Gymnasiebetyg
• Värnpliktsbetyg eller motsvarande
• GBU-betyg eller motsvarande (för sökande till gruppchef)
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
