Flyttstädare
2026-06-01
Erfaren flyttstädare sökes!
Om Atlas Servicetjänster,
Atlas är ett av Norrköpings växande flyttföretag. Vi hjälper kunder att lämna sina bostäder skinande rena, och flyttstädningen är en stor del av det vi gör. Hos oss får du varierande dagar, bra kollegor och möjlighet att växa.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Vi söker erfaren flyttstädare som kan jobba självständigt och hålla hög kvalitet utan att behöva detaljstyras. Du städar bostäder inför besiktning och inflytt, och ser till att varje hem lämnas i toppskick.
Du kör mellan uppdragen i någon av våra bilar, så körkort är ett krav.
Vem vi söker
Det här är ingen tjänst för nybörjare. Vi vill ha dig som redan kan flyttstädning och vet vad som krävs för att en bostad ska bli godkänd.
Erfarenhet av flyttstädning – ett krav
Öga för detaljer, det är detaljerna som avgör helhetsintrycket
Självgående, du tar ansvar och löser saker på plats
Hög servicenivå och ett trevligt bemötande mot kund
Noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Kan jobba både ensam och i teamKvalifikationer
Körkort (B) – ett måste, vi har bilar du kör i tjänsten
Erfarenhet av städning, gärna flyttstäd
God fysik
Grundläggande svenska för kundkontakt
Meriterande:
Du har rätt till anställningsstöd via Arbetsförmedlingen (lönebidrag, nystartsjobb eller liknande) – ett stort plus
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider som passar ditt liv
Bilar att köra i tjänsten
Möjlighet att växa i ett företag som rör på sig
Bra kollegor och en positiv arbetsmiljö
Urval sker löpande,
Välkommen till Atlas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: atlasstadflytt@gmail.com Arbetsgivare Heydari, Sajad
Klingagatan 3 Lgh 1504 (visa karta
)
603 64 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Atlas Servicetjänster Jobbnummer
9940704