HR-enhetschef till enheten attrahera, rekrytera och introducera
2026-06-01
Allt fler människor kommer behöva vård och omsorg de kommande åren, samtidigt som färre ska göra jobbet. Det är en av välfärdens största utmaningar. Och det är här du kommer in. Det är inget litet uppdrag. Det är komplext, viktigt och ibland ganska svårt – precis som de bästa uppdragen brukar vara.
Vi söker dig som vill ta dig an utmaningen att få fler människor att välja oss som sin arbetsgivare och vara med och säkra framtidens kompetensförsörjning. Helst utan att upprepa ordet "kompetensförsörjning" i varje mening.
HR-avdelningen på vård- och omsorgsförvaltningen är organiserad utifrån medarbetarresan. Din enhet ansvarar för den första fasen: att attrahera, rekrytera och introducera framtidens kompetens.
Du leder ett team med tio medarbetare och ingår i HR-ledningsgruppen. Tillsammans arbetar ni strategiskt och verksamhetsnära för att stärka kompetensförsörjningen och skapa en attraktiv arbetsplats där människor vill arbeta och utvecklas. Hos oss finns ett stort engagemang för uppdraget och människorna vi är till för.
Vårt kontor ligger centralt i Helsingborg med utsikt över sundet, med strandpromenaden som ett givet val för den som gillar walk and talk.
Vi erbjuder dig ett omväxlande chefsuppdrag på en HR-avdelning där samarbete och nya idéer får ta plats. Hos oss får man gärna ställa frågan "måste vi verkligen göra så här?".
Som chef i Helsingborgs stad blir du en del av ett stort chefsnätverk med omkring 500 chefskollegor och möjligheter till erfarenhetsutbyte och utveckling. Du ingår också i breda HR-nätverk inom staden och Familjen Helsingborg, ett samarbete mellan elva kommuner i nordvästra Skåne.
Vi erbjuder goda möjligheter till hybridarbete – för att livet inte bara händer efter 16.30.
Som enhetschef leder du teamet som arbetar med att attrahera, rekrytera och introducera framtidens medarbetare. Du ansvarar för din enhets mål, budget och utveckling.
Uppdraget handlar både om att möta dagens rekryteringsbehov och att stärka vår långsiktiga kompetensförsörjning. Tillsammans med verksamheten driver ni frågor kring arbetsgivarvarumärke, introduktion, intern rörlighet och hållbara vägar in i yrket.
En viktig del av uppdraget är att skapa samarbeten och bygga förtroende, både inom förvaltningen och med externa aktörer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom HR, beteendevetenskap eller organisation.
Du har minst fem års erfarenhet av chef- eller ledaruppdrag och är van att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kompetensförsörjningsfrågor i en större organisation. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation ser vi det som positivt.
Vi tror att du är en trygg ledare som bygger förtroende och får människor att vilja samarbeta. Du är bra på att skapa relationer och engagerar människor kring gemensamma mål.
Du gillar utveckling och tvekar inte att omsätta idéer till handling. Du driver frågor framåt med energi och riktning, samtidigt som du är lyhörd och inkluderande i ditt sätt att leda.
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
Urval sker löpande och intervjuer planeras till början av vecka 26.
Sista dag att ansöka är 2026 06 17
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
251 89 HELSINGBORG
Helsingborgs stad
HR-chef
Edit Eriksson edit.eriksson@helsingborg.se
