Flyttpersonal med C-körkort
Om jobbet
Bli en del av vårt lilla gäng. Är du stark, social och gillar att jobba fysiskt? Har du C-körkort och vill vara en del av ett glatt och trevligt gäng? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi på Liftab/Lidingö Flytt & Transport är behov av en medarbetare till både heltid och deltid samt behovs och timaställning.
Arbetet består av bohags- och kontorsflyttar, bärhjälp och körning av flyttbil. Varje dag är olika - och det är alltid högt tempo och god stämning!
Under sommarhalvåret förekommer det även montering av större partytält, som även det är väldigt roligt och varierande.
Vi söker dig som har:
C & B-körkort
God fysik och gillar att ta i
Ett positivt och professionellt bemötande mot kunder
Punktlighet och ansvarskänsla
Flytterfarenhet är meriterande men inget krav
Vi ser gärna att du har flexibilitet är självständighet och har problemlösningsförmåga. Kan prata svenska och engelska.
Flytterfarenhet är meriterande men inget krav - ingen tidigare yrkeserfarenhet behövs.
Vi erbjuder:
Vi erbjuder både heltid och deltid samt timanställning. Ett härligt team och roliga arbetsdagar. Möjlighet till utveckling.
Rättvis lön
Möjlighet att växa inom företaget
Utgångspunkt: Arninge Täby Så ansöker du
