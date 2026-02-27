Flyttpersonal - Göteborg
2026-02-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi på Simplex söker nu vår nästa superstjärna. Vi söker nya personer som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
När du ingår i vår flytt- och transport del får du varje dag hjälpa olika kunder med deras önskemål. Första dagen kanske du hjälper en privatkund att flytta sin lägenhet från en adress till en annan. Dagen efter kanske du hjälper ett företag att forsla bort sina gamla skrivbord för att sedan leverera nya. Det är ett väldigt varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
För att lyckas i rollen krävs det att du kan vara självgående och kunna ta egna initiativ med ett ständigt kundfokus. Att du är stark i kroppen är ett plus, vissa dagar kan vara väldigt fysiskt krävande.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Kunna tala och skriva svenska
Fysiskt aktiv
Positiv inställning och en hög arbetsmoral
Meriterande:
Erfarenhet inom Flytt & Transport
B-körkort
Arbetstider: Mån-fre 07.00-16.00
Plats: Göteborg
Tidigare erfarenhet är inget krav. Rätt person med viljan att alltid vilja nå framåt är det enda kravet vi på simplex har.
Tjänsten tillsätts så fort vi hittat rätt person.
Vi erbjuder:
En bra lön med goda förmåner.
Möjligheter att växa internt på företaget både genom interna utbildningar och eget driv.
En arbetsplats som ser långsiktigt på dig.
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex!
(org.nr 559001-0277)
411 35 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9767771