Flyttarbetare

Stadsbudet Sverige AB / Budjobb / Sollentuna
2026-02-26


Extrajobb i Stockholm - Tjäna pengar, träna samtidigt och bli en del av Stadsbudet Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du tjänar pengar, håller dig i form och jobbar med ett skönt team?
Vi på Stadsbudet Sverige AB söker nu nya flyttarbetare med start omgående.
Det här är jobbet för dig som:
Är mellan 19-24 år
Bor på norra sidan av Stockholm
Är morgonpigg
Vill ha ett jobb där du inte sitter still hela dagarna
Därför vill många jobba hos oss
Timlön - du får betalt för varje timme

Perfekt extrajobb vid sidan av studier

Du jobbar i team med andra i din ålder

Du bygger styrka och kondition

Du får arbetslivserfarenhet som värderas högt

Många som börjar hos oss stannar länge.
En vanlig arbetsdag
Du börjar morgonen i Sollentuna tillsammans med teamet.
Sedan åker ni ut och hjälper kunder runt om i Stockholm med deras flytt.
Det är ett aktivt jobb där tempot är högt och dagarna går snabbt.
Vi söker dig som
Är punktlig och pålitlig

Har bra energi

Gillar att jobba fysiskt

Talar svenska

Har B-körkort (manuell) - krav

Erfarenhet är meriterande - men din inställning är viktigast.
Viktigt att veta
Detta är inte ett jobb för alla.
Det passar dig som:
Gillar att ta i

Gillar tempo

Vill tjäna pengar

Ansök nu - platserna tillsätts snabbt
Skicka din ansökan via e-post redan idag.
OBS - endast ansökan via e-post
Skriv:
Namn

Erfarenheter
Ålder
Mejladress
Var du bor

Körkortskrav
Telefonummer
Berätta gärna lite kort om dig själv om hur mycket du vill arbeta, heltid eller deltid.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Vi önskar endast ansökningar via e-post vänligen respektera
E-post: info@stadsbudet.se

Arbetsgivare
Stadsbudet Sverige AB (org.nr 556675-7091)
Sidensvansvägen 8 (visa karta)
191 27  SOLLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ansvarig
joakim håkansson
info@stadsbudet.se
0707490716

Jobbnummer
9765098

