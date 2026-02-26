Flyttarbetare
Stadsbudet Sverige AB / Budjobb / Sollentuna Visa alla budjobb i Sollentuna
2026-02-26
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stadsbudet Sverige AB i Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Extrajobb i Stockholm - Tjäna pengar, träna samtidigt och bli en del av Stadsbudet Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du tjänar pengar, håller dig i form och jobbar med ett skönt team?
Vi på Stadsbudet Sverige AB söker nu nya flyttarbetare med start omgående.
Det här är jobbet för dig som:
Är mellan 19-24 år
Bor på norra sidan av Stockholm
Är morgonpigg
Vill ha ett jobb där du inte sitter still hela dagarna
Därför vill många jobba hos oss
Timlön - du får betalt för varje timme
Perfekt extrajobb vid sidan av studier
Du jobbar i team med andra i din ålder
Du bygger styrka och kondition
Du får arbetslivserfarenhet som värderas högt
Många som börjar hos oss stannar länge.
En vanlig arbetsdag
Du börjar morgonen i Sollentuna tillsammans med teamet.
Sedan åker ni ut och hjälper kunder runt om i Stockholm med deras flytt.
Det är ett aktivt jobb där tempot är högt och dagarna går snabbt.
Vi söker dig som
Är punktlig och pålitlig
Har bra energi
Gillar att jobba fysiskt
Talar svenska
Har B-körkort (manuell) - krav
Erfarenhet är meriterande - men din inställning är viktigast.
Viktigt att veta
Detta är inte ett jobb för alla.
Det passar dig som:
Gillar att ta i
Gillar tempo
Vill tjäna pengar
Ansök nu - platserna tillsätts snabbt
Skicka din ansökan via e-post redan idag.
OBS - endast ansökan via e-post
Skriv:
NamnPubliceringsdatum2026-02-26Erfarenheter
Ålder
Mejladress
Var du borKörkortskrav
Telefonummer
Berätta gärna lite kort om dig själv om hur mycket du vill arbeta, heltid eller deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Vi önskar endast ansökningar via e-post vänligen respektera
E-post: info@stadsbudet.se Arbetsgivare Stadsbudet Sverige AB
(org.nr 556675-7091)
Sidensvansvägen 8 (visa karta
)
191 27 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ansvarig
joakim håkansson info@stadsbudet.se 0707490716 Jobbnummer
9765098