2026-02-28
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Stockholm
Vi på Flyttföretaget Stadsbudet Sverige AB.Söker omgående erfarna flyttarbetare för arbete hos oss inom flytt.Vi söker dig som är arbetsam, ansvarstagande,morgonpigg och har en god initiativförmåga. Arbetet kan vara fysiskt tungt så det gäller att vara beredd på att ta i och hålla ett högt tempo. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift erfordras pga täta kundkontakter.Detta arbete är på timlön,och innebär att man får betalt för den tid man arbetar. Vårt kontor ligger i Sollentuna där vi oftast träffas på morgonen, goda förbindelser finns med buss men arbetet ligger runt om i hela Storstockholm och dess närhet. Detta innebär att man kan åka direkt till arbetsplatsen efter att man vet att det fungerar med tids passning och punktlighetPubliceringsdatum2026-02-28Kvalifikationer
• Erfarenhet av branschen
• Erfarenhet av fysisk arbete inom flytt
• Vana av att arbeta i grupp och att passa tider
• B körkort är ett krav C-Körkort är meriterande
• Vi ser gärna kvinnliga ansökanden
Skicka in er ansökan redan i dag. OBSERVERA! endast via e-post
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@stadsbudet.se
(org.nr 556675-7091)
Sidensvansvägen 8
)
191 27 SOLLENTUNA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ansvarig
joakim håkansson info@stadsbudet.se 0707490716
9769329