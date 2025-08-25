Flytt & Röjare
Holmens Marknad AB
Söker nu dig som vill arbeta med både flytt och röjning
Flytt av möbler, kartonger och inventarier
Packning
Hänga upp tavlor, gardiner och tv osv
Kvalifikationer
Ansvarstagande och noggrann
Har god fysik och kan lyfta tungt vid behov
Serviceinriktad och trevlig vid kundkontakter
Kan arbeta både självständigt och i team
Eventuellt lära sej butiken om det är mindre ute jobb
Har B-Körkort
Språk svenska
Välkommen att mejla in din ansökan
Holmens Marknad AB
Ryttmästaregatan 3
41505 Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: info@holmensmarknad.se Arbetsgivare Holmens Marknad AB
(org.nr 556694-0960) Jobbnummer
9474069