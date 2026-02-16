Flygbassäkerhetssoldat till 142. Flygbassäkerhetspluton
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2026-02-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
314. Flygbassäkerhetskompaniet är en del av 31.Flygbasbataljon vid Helikopterflottiljen, Malmen. Kompaniet består av följande enheter: 141. Flygbassäkerhetspluton bemannar flottiljens Insatsbereddaskyddsstyrka (IBSS), 142. Flygbassäkerhetspluton står för kompaniets ryggrad i flygbassäkerhetstjänst och fokuserar på att utveckla förmågan att möta och motverka säkerhetshotande verksamhet, 144. Flygbassäkerhetspluton bemannas av tidvistjänstgörande personal, 145. Sensorpluton är experter på de tekniska sensorer som finns på kompaniet, med ett fokus på att utbilda i Counter Unmanned Aircraft System (CUAS) och Remotely Piloted Aircraft system (RPAS)-operatörer och 146. Hundtroppen är där kompaniets hundekipage finns, som sedan kan integreras i kompaniets övriga enheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som soldat vid 142.Flygbassäkerhetspluton är din huvuduppgift att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet. Pluton är flexibel och rör sig självständigt över stora ytor vilket medför stor handlingsfrihet till enskild grupp. Plutonens verksamhet växlar, ibland med kort varsel, mellan skarpa insatser, övning och återhämtning.
Vidare är din huvuduppgift att motverka säkerhetshotande verksamhet. Hoten kan till exempel vara inhämtning, sabotage, terrorism eller grov kriminalitet. Du kommer att utbildas, tränas och övas med förbandets metod och medel tillsammans med din grupp. På plutonen kan du ha en eller flera befattningar som: gruppchef, understödsskytt, fordonsförare, skarpskytt, stridssjukvårdare och inom kompaniet finns även möjlighet att vidare utbilda sig till hundförare samt CUAS- och RPAS-operatörer.
Din huvuduppgift löser du exempelvis genom fast eller rörlig spaning. Det att du tillsammans med dina kamrater behöver kunna hantera svåra förhållanden och agera självständigt. Därför måste du och din grupp bära med er all utrustning och förnödenheter för att kunna jobba under längre tid. Det ställer höga krav på ert samarbete och din fysiska förmåga.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt med godkänt resultat, alternativtpågående värnplikt med god prognos vid rekryteringstillfället
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav
• Godkänd läkarundersökning
• Ej allergisk eller rädd för hund
• B-körkort (manuell)
Meriterande
• Erfarenhet av tjänst vid förband med strid eller spaning som huvuduppgift
• Militära förarbevis (LPTGB)
• Stridssjukvårdarutbildning
• VapenutbildningarDina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, pålitlig och lojal. Du har en hög arbetskapacitet och trivs med att arbeta i grupp mot ett gemensamt mål. Du har en stark inre drivkraft, tar initiativ och löser uppkomna problem.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträde: Efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Plutonchef: Lt Rasmus Olofsson
Växel: 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-314fbassakkomp-2fbsplut@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9743539