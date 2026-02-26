Florist

2026-02-26


Vi söker en kreativ florist.
Vi behöver bli en till florist i teamet. Kunskap i binderier, textning, bröllop, begravning och allt annat som hör floristyrket till, är meriterande.
Du har förmågan att skapa vackra buketter och Dekorationer till att möta kunder och hålla ordning i butiken. Vi värdesätter både hantverksskicklighet och servicekänsla.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av floristyrket och yrkesutbildning som florist
• Är självgående, noggrann och har ett öga för färg och form
• Trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta
• Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: theresefb@skinnarna.se

