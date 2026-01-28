Florist 100%
Vi söker en driven och kreativ florist till vårt team! Tjänsten är på heltid, vi söker dig som kan börja omgående med en provanställning, då intervjuer sker löpande.Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som florist hos oss arbetar du med allt som hör butiken till - från att skapa vackra buketter och arrangemang till att möta kunder och hålla ordning i butiken. Du blir en viktig del av ett engagerat team där vi värdesätter både hantverksskicklighet och servicekänsla.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av floristyrket eller yrkesutbildning som florist
• Är självgående, noggrann och har ett öga för färg och form
• Trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta
• Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
Vi erbjuder
• Ett kreativt och omväxlande arbete i en inspirerande miljö
• Möjlighet att utvecklas och växa i yrket
• Ett trevligt team och positiv arbetsmiljö
Plats: Kvarnholmen, Kalmar
Omfattning: Heltid
Tillträde: OmgåendeSå ansöker du
Skicka din ansökan och gärna några bilder på arbeten du gjort till lindens.kalmar@gmail.com
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: lindens.kalmar@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Floristtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindéns Blomsterhandel Ola Jacobsson AB
(org.nr 556609-0816)
Storgatan 28 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Lindens Blomsterhandel Ola Jacobsson Kontakt
Ägare
Pontus Jacobsson lindens.kalmar@gmail.com 0735160662 Jobbnummer
9709158