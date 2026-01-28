Florist 100%

Lindéns Blomsterhandel Ola Jacobsson AB / Butikssäljarjobb / Kalmar
2026-01-28


Visa alla butikssäljarjobb i Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lindéns Blomsterhandel Ola Jacobsson AB i Kalmar

Vi söker en driven och kreativ florist till vårt team! Tjänsten är på heltid, vi söker dig som kan börja omgående med en provanställning, då intervjuer sker löpande.

Publiceringsdatum
2026-01-28

Om tjänsten
Som florist hos oss arbetar du med allt som hör butiken till - från att skapa vackra buketter och arrangemang till att möta kunder och hålla ordning i butiken. Du blir en viktig del av ett engagerat team där vi värdesätter både hantverksskicklighet och servicekänsla.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av floristyrket eller yrkesutbildning som florist
• Är självgående, noggrann och har ett öga för färg och form
• Trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta
• Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
Vi erbjuder
• Ett kreativt och omväxlande arbete i en inspirerande miljö
• Möjlighet att utvecklas och växa i yrket
• Ett trevligt team och positiv arbetsmiljö

Plats: Kvarnholmen, Kalmar
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående

Så ansöker du
Skicka din ansökan och gärna några bilder på arbeten du gjort till
lindens.kalmar@gmail.com

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: lindens.kalmar@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Floristtjänst".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lindéns Blomsterhandel Ola Jacobsson AB (org.nr 556609-0816)
Storgatan 28 (visa karta)
392 32  KALMAR

Arbetsplats
Lindens Blomsterhandel Ola Jacobsson

Kontakt
Ägare
Pontus Jacobsson
lindens.kalmar@gmail.com
0735160662

Jobbnummer
9709158

Prenumerera på jobb från Lindéns Blomsterhandel Ola Jacobsson AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lindéns Blomsterhandel Ola Jacobsson AB: