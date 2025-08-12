Flodin söker montör till Vaggeryd
För uppdrag hos kund söker vi en erfaren montör. Arbetet består av montering av små och stora delar så finmotorik krävs, även viss elmontering.
Uppdraget förväntas starta i slutet av augusti/början av september.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av montering inom industrin. Du har en god vana av ritningsläsning. Vidare är du en van datoranvändare och har arbetat i olika system.
Svenska i tal och skrift är ett krav för att förstå instruktioner.
Om dig
Som person är du ansvarstagande, självgående och flexibel, med en god förmåga att arbeta i team och kommunicera med kollegor.
Vi vill att du har en nyfikenhet och är villig att lära dig nya saker. Du har förmågan att se vad som behöver göras och vill alltid ligga i framkant. Du strävar alltid efter att leverera arbete av högsta standard.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Du kommer att arbeta tillsammans med ett trevligt och kompetent team av kollegor.
Som konsult hos oss på Flodin AB arbetar du ute hos vår kund men du är anställd hos oss. Du erbjuds samma förutsättningar och möjligheter som kundens egna anställda och följer bemanningsavtalet.
Vi på Flodin AB strävar efter att erbjuda dig karriärmöjligheter som är stimulerande och för dig framåt i arbetslivet.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
