Flight Test Engineer till UMS Skeldar i Linköping

UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och public safety operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba reaktionstider och högt engagemang.
Rollen som Flygprovsingenjör är central i arbetet med att testa och verifiera vårt obemannade helikoptersystem V-200. Det är ett praktiskt, varierat och tekniskt utmanande uppdrag, där nära samarbete med kollegor är en viktig del av vardagen. Här blir du en del av ett engagerat och kunnigt team, där vi stöttar varandra, har kul ihop och jobbar tillsammans för att nå våra mål.Flygprovsingenjör hos oss:
Den flygoperativa avdelning består för närvarande av 28 medarbetare där befattningarna varierar mellan ledare, planerare, tekniker, fjärrpiloter och flygprovsingenjörer. Det flygoperativa teamet arbetar i ett högt tempo där vardagen präglas av lagarbete och problemlösning i en dynamisk arbetsmiljö som växlar mellan Linköping och de olika anläggningarna där vi genomför flyguppdrag.
Tjänsten kommer att inledas med en gedigen utbildning med fokus på processer, systemförståelse samt grundläggande operativ förståelse som leder mot att du blir en utbildad fjärrpilot och som sedan utvecklas vidare till flygprovsingenjör. I takt med att du blir mer och mer självgående erbjuds du möjlighet att ta ett större ansvar och på sikt planera och genomföra egna flygprov samt dokumentera och färdigställa provrapporter.
I rollen som Flygprovsingenjör på flygoperativa avdelningen kommer du att:
planera provflygningar tillsammans med utvecklingsingenjörer utifrån vad som ska verifieras eller undersökas
ta fram provupplägg, testsekvenser och säkerhetsbedömningar inför genomförande
förbereda system och utrustning inför mark- och flygprov
genomföra marktester, provflygningar och operativa uppdrag i fält
delta vid kunddemonstrationer och operativa uppvisningar
övervaka systemets beteende under flygning och fatta operativa beslut i realtid
samla in, analysera och tolka flygdata efter genomförda prov
skriva och granska provrapporter samt återkoppla resultat till utvecklingsteamet
identifiera avvikelser och genomföra avancerad felsökning tillsammans med tekniker och konstruktörer.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att du ska trivas så bra som möjligt söker vi dig som är kommunikativ och som kan samarbeta med andra. Du är prestigelös och tar ansvar för tilldelade uppgifter och löser dessa efter bästa förmåga.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har en eftergymnasial teknisk utbildning eller arbetslivserfarenhet av provverksamhet från flygutprovning eller liknade typ av verksamhet. Arbetslivserfarenhet inom flyg och/eller försvarsindustrin är meriterande. Om du har flygcertifikat för bemannade eller obemannade luftfartyg är det också meriterande.
Tjänsten kräver både svenska och engelska i tal och skrift. Ett körkort i kategori B krävs. BE- och C/C1-körkort är meriterande.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Förekommer i tjänsten.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
