Flens kommun söker modersmålslärare
2025-09-26
Modersmålslärare/Studiehandledare till Interkulturella enheten i Flens kommun
Nu söker vi modersmålslärare i polska och finska.
Arbetsplats
Välkommen att söka tjänsten som modersmålslärare hos Interkulturella enheten i Flens kommun. Interkulturella enheten organiserar modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet samt tar emot nyanlända elever.
Arbetsuppgifter/uppdrag
Du kommer att undervisa i ämnet modersmål enligt ämnets kursplan samt bedömning och betygssättning. Ditt uppdrag inkluderar också att ge studiehandledning på modersmål utifrån elevens behov och förutsättningar. Du kommer även att samarbeta med andra funktioner på Interkulturella enheten såsom i utvecklingsarbetet kring nyanlända elever.
Vi söker dig som har modersmålslärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning, adekvata ämneskunskaper i modersmålet och dokumenterade kunskaper i svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där kommunens centrala värdeord stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet och ansvar lägger grunden.
Omfattning/varaktighet
Begränsad deltidanställning 25%Ersättning
Flens kommun tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansöka senast 20251015
Interkulturella enhetschef Nazik Alkualal tfn 0157 43 0252
