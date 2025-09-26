Flens kommun söker modersmålslärare

Flens Kommun / Grundskollärarjobb / Flen
2025-09-26


Modersmålslärare/Studiehandledare till Interkulturella enheten i Flens kommun

Nu söker vi modersmålslärare i polska och finska.



Arbetsplats

Välkommen att söka tjänsten som modersmålslärare hos Interkulturella enheten i Flens kommun. Interkulturella enheten organiserar modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet samt tar emot nyanlända elever.

Arbetsuppgifter/uppdrag

Du kommer att undervisa i ämnet modersmål enligt ämnets kursplan samt bedömning och betygssättning. Ditt uppdrag inkluderar också att ge studiehandledning på modersmål utifrån elevens behov och förutsättningar. Du kommer även att samarbeta med andra funktioner på Interkulturella enheten såsom i utvecklingsarbetet kring nyanlända elever.



Publiceringsdatum
2025-09-26

Kvalifikationer
Vi söker dig som har modersmålslärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning, adekvata ämneskunskaper i modersmålet och dokumenterade kunskaper i svenska språket.



Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där kommunens centrala värdeord stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet och ansvar lägger grunden.



Omfattning/varaktighet

Begränsad deltidanställning 25%

Ersättning
Flens kommun tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen med din ansöka senast 20251015

Interkulturella enhetschef Nazik Alkualal tfn 0157 43 0252

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Flens kommun (org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/

Arbetsplats
Flens Kommun

Jobbnummer
9527832

